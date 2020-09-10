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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:49:32 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.245,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.247,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.245,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 artışla 1.241,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.245,00 puana çıktı.

Analistler, ABD'de geçen haftanın ikinci yarısından itibaren etkili olan satıcılı seyrin ardından dün gelen tepki alımlarıyla New York borsasının günü güçlü yükselişlerle tamamlamasının küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

ABD borsalarındaki toparlanmayla birlikte Japonya'da beklenenden iyi gelen makro ekonomik verilerin de pay piyasalarını desteklediğini belirten analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yapacağı faiz toplantısının yatırımcı kararlarında etkili olacağını söyledi.

Analistler, ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak sözle yönlendirme stratejisinin öneminin arttığını kaydetti.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.270 seviyesinin direnç, 1.220 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguladı.

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