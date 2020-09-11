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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:51:52 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.237,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.232,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanış seviyesi olan 1.237,00 puandan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 1.237,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da ABD piyasalarına paralel düşüş eğilimini sürdürerek 1.232,00 puana indi.

Analistler, ABD'de dün beklentilerin altında kalan makro ekonomik veriler ve teşvik paketine ilişkin beklentilerin son bulmasıyla değer kaybeden hisse senedi piyasalarındaki düşüşe teknoloji hisselerinin öncülük ettiğini söyledi.

ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle Asya borsalarının güne satıcılı bir başlangıç yaptığını kaydeden analistler, ilerleyen saatlerde Şanghay bileşik endeksindeki toparlanmaya paralel yükselişe geçtiğini ifade etti.

Analistler, bu gelişmelerle birlikte yurt içinde endeks kontratının güne yatay başladığını belirterek, temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelerin piyasanın yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde ABD'nin enflasyon verisinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.270 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu vurguladı.

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