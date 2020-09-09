  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:48:02 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.226,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.224,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.226,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün güne yükselişle başlayan endeks kontratı, ilerleyen saatlerde Avrupa borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izledi ve normal seansı yüzde 0,8 azalışla 1.227,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, dün ABD pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert düşüşlerin küresel pay piyasalarında da satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

Son 3 işlem günündeki düşüşle birlikte ABD'de teknoloji yoğun Nasdaq endeksinin yüzde 10'dan fazla gerilediğini anımsatan analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumsuz haber akışının piyasalardaki satış ağırlıklı seyri desteklediğini ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknoloji hisselerinin seyrinin bir süre daha küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.220 ve 1.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.240 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Gündem

530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Zeydan Karalar eski adı Devlet Bahçeli olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 530 milyon lira kaynak akt..
Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar
Dünya

Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar

Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri tarafından NATO Genel Merkezi'nde yapacak görüşme 10 Eylül'e ertelendi.
Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli
Siyaset

Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, anavatan-yavruvatan söyleminin..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı