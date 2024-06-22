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Spor Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması! Merak edilen soruya cevap verdi
Spor

Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması! Merak edilen soruya cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-06-22 19:18:00 -
Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması! Merak edilen soruya cevap verdi

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek başlattığını açıkladı.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaşacağımız Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk 11 tercihi hakkında konuşan Montella, "Programımızın doğrultusunda devam ediyoruz. Futbolcularımızı korumak için bu değişiklikleri yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"RİSKE GİRMEK İSTEMEDİK"

Takımın yıldız isimlerinde Arda Güler'i neden yedek bıraktığını da açıklayan antrenör, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da" dedi.

Montella, Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle ilgili, "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün" değerlendirmesini yaptı.
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