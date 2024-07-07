Vincenzo Montella: Hayal kırıklığı olarak algılamayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Ayy-yıldızlıların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Gururlanmalıyız"

"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz. Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle..."

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"Gurur duymamız gereken bir tablo var"

"Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var."

"Futbolcularımız biraz dinlensinler"

"Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak."