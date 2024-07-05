Vincenzo Montella: Bu ceza bizi daha çok motive edecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, bu maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merih Demiral'a UEFA tarafından bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle verilen cezanın haksızlık olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Bu siyasi bir sembol değil. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. Ama bu bizi daha çok motive edecek" dedi.

"İLK 11'İN DEĞİŞMEZ İSMİ TAKIM RUHU"

Sözlerine "Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Yarın ki maça hazırız. Umarım devam ederiz" diyerek başlayan Montella, "En son haklı olduğumu herkese gösterdim. Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"MERİH'E VERİLEN HAKSIZ CEZA BİZİ DAHA ÇOK MOTİVE EDECEK"

Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza hakkında da konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek" açıklamasını yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı. Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında "uygunsuz hareket" sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri yer almıştı. Soruşturmayı karara bağlan UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi.

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