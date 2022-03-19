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Spor Vincent Aboubakar'ın geri dönüş mesajına Ahmet Nur Çebi'den olay olay cevap
Spor

Vincent Aboubakar'ın geri dönüş mesajına Ahmet Nur Çebi'den olay olay cevap

Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar, geri dönmek için Başkan Ahmet Nur Çebi'ye haber gönderdi. Ancak Başkan Çebi, Aboubakar'ı istemedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 12:54:00 -
Vincent Aboubakar'ın geri dönüş mesajına Ahmet Nur Çebi'den olay olay cevap

Beşiktaş'tan dargın ayrılan Vincent Aboubakar, takıma geri dönmek için Başkan Ahmet Nur Çebi'ye haber yolladı. Ancak Başkan Çebi, Aboubakar ismini veto etti.

Yaşananları unutmuyor

Başkan Çebi, takımın şampiyonluğa giderken Aboubakar'ın gösterdiği tavrı unutmuyor. Kamerunlu golcü 1 maça daha çıksaydı, sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı. Ancak son 10 haftada forma giymedi.

Golcü hazırlığı

Bu sezon golcülerin performansından memnun olmayan Çebi'nin, önümüzdeki sezon için büyük bir sürpriz yapacağı öğrenildi. Takvim'deki haberde Çebi'nin yöneticilerine, "Taraftar rahat olsun. Aboubakar'dan da Batshuayi'den de çok daha iyisini alacağız" diye konuştuğu aktarıldı.

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