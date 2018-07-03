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Vinç üzerinde can pazarı!

İstanbul beyoğlu'nda maaşlarını alamadığını söyleyip inşaat vinci üzerinde eylem yaparken rahatsızlanıp mahsur kalan işçi ve arkadaşları için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 16:00
Vinç üzerinde can pazarı!

Olay saat 15.00 sıralarında Dolapdere'de meydana geldi. Çalıştıkları rezidans inşaatında maaşlarını alamadıkları belirtilen 5 işçi rezidans inşaatında kullanılan vince çıktı. Burada bir süre bekleyen işçilerden biri rahatsızlandı. Arkadaşının rahatsızlandığını fark eden bir işçi, aşağı düşerken son anda tuttu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yastığı açarak aşağıda önlem alırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 16:00
  1. Vinç
  2. Eylem
  3. İşçi

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