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Spor Villarreal Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Villarreal Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 22 Ekim Perşembe akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım Sivasspor ise deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşacak. Peki, Villarreal Sivasspor maçı ne zaman? | Villarreal-Sivasspor maçı saat kaçta? | Villarreal-Sivasspor maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:35:00 -
Villarreal Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi grup maçları 22 Ekim Perşembe akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil eden tek takım olan Sivasspor ilk maçında deplasmanda Villereal ile karşı karşıya gelecek. Peki, Villereal Sivasspor maçı hangi kanalda?

Villarreal Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Demir Grup Sivasspor deplasmanda İspanyol ekibi Villereal ile karşılaşacak. Estadio de la Cerámica'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Sporseverler Villereal-Sivasspor maçını beIN Sports'tan naklen izleyebilecek.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçları 22 Ekim Perşembe

A Grubu:

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya)

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya)

B Grubu:

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere)

C Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

D Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya)

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz)

E Grubu:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya)

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu:

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya)

G Grubu:

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)

H Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa)

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya)

I Grubu:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan)

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor

J Grubu:

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika)

K Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda)

L Grubu:

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika)

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

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