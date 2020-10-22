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Spor Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Spor

Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Son lig maçlarına göre ilk 11'lerinde Sivasspor 3, Villarreal ise 8 futbolcusunu değiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 22:22:31 -
Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

VİLLARREAL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına konuk olan Demir Grup Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11'inde 3 futbolcusunu değiştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor'a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal'ın yerine Robin Yalçın ve Goiano'nun yerine de Uğur Çiftçi'ye şans verdi.

Sivasspor'da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt'un yerine ise Kayode ilk 11'de yer aldı.

Ev sahibi Villarreal takımı ise Valencia'ya karşı 2-1 kazandıkları son lig maçına göre ilk 11'inde 8 futbolcusunu değiştirdi.

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, kalede Sergio Asenjo'nun yerine Geronimo Rulli'ye fırsat verirken, defansta ve orta sahada 3'er, forvette ise 1 futbolcusunu değiştirerek Sivasspor karşısına çıkmayı tercih etti.

Sivasspor'a karşı takımında rotasyona gideceğini önceden açıklayan Emery'nin, ağustos ayında kadrolarına kattıkları ve bu zamana kadar fazla oynama şansı vermediği Japon orta saha oyuncusu Takefusa Kubo'yu da ilk 11'de oynatması dikkati çekti.

Diğer yandan Kovid-19 salgınları önlemleri kapsamında seyirci alınmayan maça, İspanyol basınının yanı sıra yabancı gazetecilerin de ilgi gösterdiği görüldü.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

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