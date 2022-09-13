2022'de TOKİ hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? TOKİ İstanbul 2022

TOKİ HANGİ ŞEHİRLERDE KONUT SATIŞI YAPACAK? | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tüm vatandaşları heyecanlandırırken Başkan Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı projede geri sayım başladı. Hangi illerde konut, arsa ve iş yeri satışları gerçekleştirileceğini araştıran dar gelirli kişiler için TOKİ Sosyal Konut Projesi tüm bilinmesi gerekenleri haberimizide derledik. İstanbul'da yeni TOKİ projesi var mı 2022? İşte detaylar...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde başlayacak. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? İşte, TOKİ e devlet başvuru ekranı...

TOKİ başvuru İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde sorgulanmaya başladı. Konuyla ilgili detayları paylaşacak Başkan Erdoğan açıklaması ile ucuz konut sahibi olmak isteyenleri bilgilendirecek. TOKİ başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmak, proje il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet ediyor olmak gibi şartlar yer alıyor. Gençlere ayrılan özel kontenjan da heyecanla bekleniyor. Peki, TOKİ başvuru ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, e-Devlet başvuru ekranı ile 2022 TOKİ başvuruları hakkında merak edilenler…

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR!

Tarihinin en büyük konut projesi olacak çalışma 81 ilde düzenleniyor. Başvuru şartları belli olarak TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır gibi sorular gündemde.

SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

ARSA KAMPANYASINA ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAK

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

İş yerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bugün Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

250 bin konut ve 100 bin arsa başvurusu için harekete geçen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor.

Kurum açıklamasında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadesini kullandı.

TOKİ AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' demişti.

Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak. (Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır) En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1.650 TL iki çalışan varsa 3.300 TL olacak.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların en geç iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ HANGİ ŞEHİRLERDE KONUT SATIŞI YAPACAK?

Bilindiği üzere TOKİ, daha önceki projelerinde şu illeri kapsıyordu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ise bu illere yenilerinin eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor. Kocaeli, İzmir, Sivas, Uşak, Şanlıurfa, Kırıkkale, Iğdır, siirt, Çorum, Bursa, Kilis, Kütahya, Elazığ, Hatay, Karaman, Konya, Bolu, Gaziantep, Van, Çankırı, Aksaray, Erzincan, Tekirdağ, Yozgat.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ projesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak" sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğinin, bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştığını belirtti.

TOKİ'nin yüz binlerce aileyi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturduğunu ifade eden Kurum, "Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize, yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek, Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00'te, yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım" ifadelerine yer verdi.

TOKİ HANGİ ŞEHİRLERDE ARSA SATIŞI YAPACAK?

Projeyle ilk kez TOKİ tarafından, elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaat yapmaya hazır 100 bin altyapılı arsa da satışa sunulacak. Söz konusu arsaların ve konutların satışıyla, inşaat ve inşaat malzemesi sektörü başta olmak üzere 250'den fazla alt sektörde hareketlilik yaşanacak.

TOKİ SANAYİ PEOJESİ

TOKİ tarafından ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicilere yönelik imkanlar da sağlayan projeyle, Ankara'da 100, Adana'da 500, İzmir'de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kurulacak. Ancak bu illerin hangi iller olduğu henüz net olarak açıklanmadı.

Sanayi alanları, tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak şekilde inşa edilecek.

TOKİ engelli başvuruları başladı mı?

TOKİ sosyal konut projesinde tarihi adım bugün atılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2022 yılına ilişkin yeni ucuz konut satış ilanları yayınlandı. Engelli kontenjanından ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki TOKİ engelli başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022

TOKİ engelli vatandaşlara özel konut projelerine başvuru şartları yeniden gündeme geldi. Gelir durumu belirli sınırın altında olan vatandaşlara, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde gerçekleştirilen ucuz konut projelerinden ev satın alabilme imkanı sunan TOKİ, engelli vatandaşlara öncelik tanıyor.

TOKİ ENGELLİ KADROSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR? - TOKİ ENGELLİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ettiğini belgelemek

TOKİ'den daha önce ev satın almamış veya TOKİ kredisi kullanmamış olmak

TOKİ Engelli grubunda yer alabilmek için %40 oranında engelli raporuna sahip olmak

Kendi, eşine veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının üzerine ait herhangi bir tapu kaydının bulunmaması

Başvuru tarihi itibarı ile 25 yaşından büyük olmak

Aylık hane halkı gelirinin toplamda en fazla 5 bin TL olması (Bu koşul İstanbul merkezli yapılan TOKİ konut projeleri için 6 bin TL'dir.)

TOKİ ENGELLİ BAŞVURU KONTENJANI NE KADAR?

Genel olarak tüm iller ve İstanbul TOKİ engelli kontenjanı, vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Yalnızca büyük şehirlerde değil, Anadolu'da da ucuz konut projeleri yapan TOKİ, bu yıl 35 ilde proje yapmaktadır. Her toplu konut projesinde olduğu gibi bu projeler içinde de engelli vatandaşlara da özel kontenjanlar vardır. Her projede farklı sayıda engelli grubu için kontenjan ayrılmaktadır. 2022 yılı için engelli vatandaşlara ayrılacak kontenjan konusunda tahmin edilen rakam %7'dir.

Daha önce de pek çok şehirde yapılan TOKİ projesinde engelliler yaklaşık %5 oranında kontenjan ayrılmaktaydı. Yani projede yer alan 2+1 ve 3+1 ev sayısı 1000 ise bunun 50 tanesi engelli vatandaşlara özel satışa sunulmaktaydı. İkamet ettiğiniz şehirde TOKİ'nin inşa ettiği bir proje varsa ve engelli başvuru koşullarına uygunsanız, siz de başvuruda bulunabilirsiniz. TOKİ engelli ev başvurusu için internet sitesine girerek adımları kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

www.toki.gov.tr duyurular için TIKLAYINIZ

E DEVLET BAŞVURU EKRANI

TOKİ başvuru e-devlet 2022: E devlet üzerinden başvuru yapılacak. Başvuru için TIKLAYIN (Başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuru ekranı açılınca link aktif olacak.)

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