Victor Nelsson: Takımımla gurur duyuyorum

Galatasaray'da Victor Nelsson, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Takımımla gurur duyuyorum"

Norveçli savunması, "Bu maçı iyi oynadık. Galatasaray gibi bir takımsanız, 3-4 günde bir maç oynamaya hazır olmalısınız. takımımla gurur duyuyorum. Barcelona ve Beşiktaş'a karşı iyi sonuçlar aldık. iyi bir hocamız ve iyi oyuncularımız var. Bu şekilde devam edeceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Taraftarın kendisine desteği için de konuşan Nelsson, "Taraftarımız ilk günden beri beni hep sevdi ve destekledi. Ben de onları çok seviyorum. Bu taraftar dünyanın en iyilerinden." dedi.