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Siyaset Vıcık vıcık yolsuzluk, rüşvet ve kara para silsilesi... Balya balya avrolar, deste deste dolarlarda son aşama!
Siyaset

Vıcık vıcık yolsuzluk, rüşvet ve kara para silsilesi... Balya balya avrolar, deste deste dolarlarda son aşama!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 10:16:00 -
Vıcık vıcık yolsuzluk, rüşvet ve kara para silsilesi... Balya balya avrolar, deste deste dolarlarda son aşama!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Balya balya avrolar, deste deste dolarlarda son aşama!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP İstanbul İl Başkanlığı ile CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde, İstanbul il binası satın alımı sırasında yaşanan skandallarda geldiğimiz son nokta şu, vıcık vıcık yolsuzluk, vıcık vıcık rüşvet, vıcık vıcık kara para olaylarından ibaret olaylar silsilesi..

Olayın medyaya intikal etmesinin üzerinden bir hafta geçti..

Rahmetli Erbakan hocamızın, o zamanın parası ile 3 TL’lik emlak vergisini geç ödemesi üzerinden manşet üstüne manşet atanlar..

Köşe yazıları ile Erbakan hocamızı yerden yere vuranlar.. Emin Çölaşan’la, onun talebeleri..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet gazetesinin acar muhabirleri..

Hepsi suspus oldular..

Kendileri direkt cesaret edemediler ama.

Savunma sadedinde, “Avukat 4 yıldır şantaj yapıyordu.. Gizli görüntüleri sonunda servis etti” yalanını uydurdular..

“Avukat şimdi Japonya’ya kaçtı.”

Bugün geldiğimiz noktada, bu iki savunma da çöp oldu..

Avukat geldi, suçlanan birçok CHP’liden önce savcıya tanık olarak ifade verdi..

Japonya’ya kaçmadığını ispatladı..

Görüntülerin gizli çekim olmadığını, ödemenin yapılmasını belgelemesi açısından CHP’lilerin isteği ve kamerası olması sebebi ile kendisinin bürosunun seçildiğini beyan etti. Görüntülerin bir örneğinin Ekrem İmamoğlu’nun şirket müdürü Tuncay Yılmaz’a da verildiğini açıkladı..

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