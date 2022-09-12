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Yerel Vicdansız! Zavallı atı dakikalarca yumruklayıp eziyet etti
Yerel

Vicdansız! Zavallı atı dakikalarca yumruklayıp eziyet etti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde seyyar satıcının yorgunluktan yürüyemeyen atı dakikalarca yumruklayarak eziyet ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 22:23:00 -
Vicdansız! Zavallı atı dakikalarca yumruklayıp eziyet etti

Adana’da bir kişinin ata yumruk atarak eziyet etmesi saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936. Sokak’ta meydana geldi. Seyyar bir satıcı, yorgunluktan yürümeyen atına hareket etmesi için yumruk attı.

Atı yumrukladığı anlar kaydedildi

Atın kendisine vurulurken çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti. Satıcı, dakikalarca ata yumruk atarak eziyet etti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Sokağa giden ekiplerin seyyar satıcıyı aradığı öğrenildi.

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