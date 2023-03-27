Vicdansız! Otomobile bağladığı köpeği sokakta koşturdu
Karabük'te bir şahıs, otomobiline bağladığı köpeği sokakta koşturdu. Tepki çeken anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük’te bir şahıs, otomobilin sağ ön kapısına bağladığı köpeği sokakta koşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yeni Mahalle’de akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aracın sağ ön kapısına bağladığı köpeği aracın peşinden koşturdu.
Tepki çeken anlar kaydedildi
Başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, vicdansız sürücü tepki çekti.