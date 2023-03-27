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Yerel Vicdansız! Otomobile bağladığı köpeği sokakta koşturdu
Yerel

Vicdansız! Otomobile bağladığı köpeği sokakta koşturdu

Yeniakit Publisher
2023-03-27 23:18:00 - 2023-03-28 00:00:59

Karabük'te bir şahıs, otomobiline bağladığı köpeği sokakta koşturdu. Tepki çeken anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük’te bir şahıs, otomobilin sağ ön kapısına bağladığı köpeği sokakta koşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle’de akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aracın sağ ön kapısına bağladığı köpeği aracın peşinden koşturdu.

Tepki çeken anlar kaydedildi

Başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, vicdansız sürücü tepki çekti.

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