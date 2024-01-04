Vicdanları yaraladı! Bu karar siyonist katillere yarar!
Eli kanlı İsrail 7 Ekim’den beri Gazze’de masum sivilleri katletmeye devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı maşeri vicdanları yaralayan bir karar verdi.
HABER MERKEZİ
akit’in daha önce dikkat çektiği ‘Siyonist uşaklarını vatandaşlıktan atın’ ve ‘İsrail için savaşanlar Türk vatandaşlığından çıkarılacak mı?’ haberleri gündemdeki yerini korurken Siyonist ordusuna katılan askerler hakkında suç duyurusunda bulunan tarihçi yazar Hasret Yıldırım’ın şikâyeti savcılığa takıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verdiği skandal kararda Gazze’de katliam yapan İsrail ordusuna katıldıklarını beyan eden Mine Gümüşkaya ve Umay Akçay isimli şahıslar hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına yer verdi. Kararda “Sırf İsrail ordusuna katılmaları söz konusu suçları işledikleri anlamına gelmez” ifadelerine yer verildi.