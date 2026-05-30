Tek bir dokunuşla yaşlanma izlerini tek hamlede siliyor! Düşük göz kapağını 3 saniyede...

Doğru Noktayı Belirleyin: Aynanın karşısına geçip düz bir şekilde bakın. Sadece diğerine göre daha düşük duran ve sarkan göz kapağınızın olduğu gözü odak noktası olarak seçin. Üst İç Su Yoluna Uygulayın: Göz kalemini ya da eyeliner'ı, düşük olan gözün yalnızca üst iç su yoluna (kirpik diplerinin hemen altındaki ıslak bitiş çizgisine) sürün. Çizgiyi Dışarı Taşırmayın: Bu yöntemin en önemli püf noktası, göz kapağının dışına herhangi bir kuyruk ya da kalın çizgi çekmemektir. Boyama sadece iç kısımda kalmalıdır; böylece makyaj yapıldığı dışarıdan anlaşılmadan göz optik olarak daha açık ve kalkık duracaktır. Bulaşmaları Temizleyin: Gözünüzü kırptığınızda rengin alt kirpik çizgisine geçmesi doğaldır. Bu durumda bir kulak çubuğu yardımıyla alt kısımdaki fazlalığı hafifçe silerek temizleyin.