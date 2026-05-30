Eve giren yılanı öldürmek isterken 5 kişiyi vurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir eve giren yılanı öldürmek amacıyla av tüfeğiyle ateş açan kişi, 3’ü çocuk 5 kişiye vurdu. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akıl almaz olay, Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evine giren büyük bir yılanı fark eden H.Ü., yılanı gider deliğine sıkıştırdıktan sonra av tüfeğiyle ateş etti.

Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmaların sekmesiyle olay sırasında evin dışında bulunan Y.B.K. (4), E.Y. (30), R.Ü. (58), M.S.Y. (3) ve F.E.Y. (6) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu daha ciddi olduğu öğrenilen 3 yaşındaki M.S.Y., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Şanlıurfa’daki bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

