CHP’de hesap savaşı! Sosyal medya şifreleri krizi büyütüyor

CHP’de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından başlayan yönetim krizi, bu kez sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir boyut kazandı. Parti içinde fiilen oluşan çift başlı yapı, kurumsal hesapların yönetimi konusunda da tarafları karşı karşıya getirdi.

Kurumsal hesaplar Özel cephesine geçti

Edinilen bilgilere göre, daha önce "CHP İletişim" ve "CHP Fotoğraf" isimleriyle faaliyet gösteren bazı sosyal medya hesaplarının isimleri değiştirilerek "Özgür Özel İletişim" ve "Özgür Özel Fotoğraf" haline getirildi. Değişikliğin, Özgür Özel'in Genel Merkez'den ayrılarak TBMM'ye geçmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.

Bu gelişme, CHP içerisindeki güç mücadelesinin dijital platformlara da taşındığı yorumlarına neden oldu.

Teşkilatlar da tarafını seçiyor

Sosyal medyada dikkat çeken bir diğer gelişme ise bazı il ve ilçe teşkilatlarının hesap isimlerinde yaptığı değişiklikler oldu. Özgür Özel'e destek veren çok sayıda teşkilatın, hesap isimlerinden "CHP" ibaresini çıkararak yerine "Özgür" ifadesini eklediği görüldü.

Kocaeli, İzmit, Şişli ve Kadıköy başta olmak üzere birçok teşkilat hesabındaki değişiklikler, parti tabanındaki ayrışmanın giderek belirginleştiği şeklinde değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu devreye girdi

Kurumsal sosyal medya hesaplarının kendilerine devredilmediğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise konuyu uluslararası teknoloji şirketlerine taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ile X platformuna resmi başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

İddialara göre Meta tarafından başvurunun olumlu karşılandığı belirtilirken, gözler şimdi X'ten gelecek karara çevrildi. X'in de benzer yönde karar vermesi halinde CHP'nin kurumsal sosyal medya hesaplarının kontrolünün Kılıçdaroğlu ekibine geçebileceği ifade ediliyor.

Dijital savaş büyüyor

Parti yönetimi, teşkilatlar ve sosyal medya hesapları üzerindeki hakimiyet mücadelesi CHP'deki krizin kısa vadede sona ermeyeceğini gösteriyor. Mahkeme kararının ardından başlayan liderlik tartışması, şimdi parti markası, kurumsal kimlik ve dijital hesaplar üzerinde yürütülen kapsamlı bir güç savaşına dönüşmüş durumda.