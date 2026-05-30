Kimse kaza yapmasın diye uğraşıyordu! Jandarma Astsubayı kazada şehit oldu!

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde ihbar üzerine yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden 38. Otoyol Jandarma Timi çalışma yaptığı sırada Esra Ç. idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil, Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı.

Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sürücü hakkında adli süreç başlatılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyururken şehide Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.