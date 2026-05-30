Toparlanın… Hiçbir yere gitmiyoruz! Özgür Özel’in zor kararı

CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan gelişmeler, parti içindeki güç mücadelesini yeni bir evreye taşıdı. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında CHP'de yaşanan sürecin artık bir kurultay tartışmasının ötesine geçtiğini ve partinin geleceğini şekillendirecek bir kırılma noktasına dönüştüğünü savundu.

Altınok'a göre Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlık makamına dönmesinin ardından iki temel seçenekle karşı karşıya kaldı: CHP içerisinde kalarak mücadeleyi sürdürmek ya da yeni bir siyasi hareket başlatmak.

CHP'DE KALMANIN AVANTAJLARI

Yazıda, CHP çatısı altında kalmanın ilk bakışta daha güvenli bir tercih olarak görüldüğü ifade edildi. Belediyelerin siyasi ve mali gücünün hâlen Özgür Özel'e yakın kadroların elinde bulunduğunu belirten Altınok, bu durumun parti içindeki mücadelede önemli bir avantaj oluşturduğunu vurguladı.

Altınok, Özel cephesinin Kılıçdaroğlu'nu "eski dönemin temsilcisi" olarak konumlandırarak mağduriyet söylemini güçlendirmeye çalışabileceğini belirtti. Kurultay sürecini beklemek veya olası bir erken seçim senaryosunu değerlendirmek de parti içindeki etkilerini yeniden artırmalarına imkan sağlayabilir.

İÇ ÇEKİŞMENİN MALİYETİ AĞIR OLABİLİR

Ancak Altınok'a göre CHP içinde kalmanın ciddi riskleri de bulunuyor.

"Eski kadrolarla yaşanacak gerilim, disiplin süreçleri ve derinleşen iç çekişmeler partinin enerjisini hızla tüketebilir" değerlendirmesinde bulunan Altınok, son dönemde yaşanan sert polemiklerin bu sürecin kolay geçmeyeceğini gösterdiğini ifade etti.

ÖZEL'İN MESAJLARI ÇELİŞİYOR MU?

Yazıda Özgür Özel'in kamuoyuna verdiği mesajlar da mercek altına alındı.

Altınok, Özel'in sık sık "Toparlanın, hiçbir yere gitmiyoruz" mesajı verdiğini ancak attığı siyasi adımların ve kullandığı söylemlerin farklı bir yönelim izlenimi oluşturduğunu savundu.

Özellikle Özel'in kullandığı "Mücadele bir mevzi mücadelesi değil, bir cephe mücadelesi" ifadesinin, parti içindeki gerilimin boyutunu ortaya koyduğunu belirten Altınok, bu söylemin Kılıçdaroğlu ekibini sıradan bir parti içi rakipten öte konumlandırdığı görüşünü dile getirdi.

YENİ PARTİ FORMÜLÜ MASADA MI?

Melih Altınok, yeni parti seçeneğinin teorik olarak "sıfırdan başlangıç" fırsatı sunduğunu ancak beraberinde ciddi riskler taşıdığını da yazdı.

Oyların bölünmesi, siyasi tabanın parçalanması ve muhalefeti zayıflatma suçlamalarının bu senaryonun en önemli handikapları arasında bulunduğunu belirten Altınok, belirsizliğin uzamasının ise parti içerisindeki çözülmeyi hızlandırabileceğini kaydetti.

"EN KÖTÜ KARAR KARARSIZLIKTAN İYİDİR"

Yazısının sonunda Özgür Özel'in henüz net bir yol haritası ortaya koyamadığını savunan Altınok, CHP'deki düğümün çözülmesi için kararlı bir tercih yapılması gerektiğini ifade etti.

Altınok, değerlendirmesini şu dikkat çekici ifadeyle tamamladı:

"En kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Aksi halde geriye sadece bahaneler kalır."