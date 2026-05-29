Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika’dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack’tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar

Bu hukuki süreç devam ederken, gazeteci Nuray Başaran tarafından ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu. Başaran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, "mutlak butlan" kararı sonrası parti yönetiminden Namık Tan’ı ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a göndererek yardım talebinde bulunduğunu öne sürdü.

Bu iddia üzerine bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, suçlamaları reddetti.

Tom Barrack'ın Tutumu

İddia edilen görüşme içeriğinde ise Büyükelçi Tom Barrack’ın, "Biz hem Türkiye'nin iç işlerine karışmayız, hem de Türkiye'nin iç hukukuyla ilgili herhangi bir yaptırım gücümüz yok" şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Yargı Süreci Ne Durumda?

Mahkeme kararı, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'ın yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmederken, Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin göreve iadesini öngörüyor. İlgili tarafların bu karara karşı iki hafta içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz hakkı bulunuyor. Sürecin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği ve partinin hukuki geleceği merakla bekleniyor.