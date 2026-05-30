Beyaz Saray'dan İran'a yönelik küstah dayatmalar: Siyonist ortakla kanlı senaryo sürüyor

Gazze ve Lübnan'da Siyonist ortağı katil Netanyahu ile birlikte kan döken küresel zorba Trump, şimdi de İran'ı hedef alan yeni bir kumpası devreye soktu. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen 2 saatlik "Durum Odası" zirvesinden çıkan "kırmızı çizgi" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Orta Doğu’yu yıllardır süren bir savaş alanına çeviren, Hürmüz’de krizler çıkaran ve İran’ın önde gelen liderlerini alçak suikastlarla şehit eden küresel zorba Trump, yine sahne aldı. Gazze'de ve Lübnan'da masumların kanı üzerinden Siyonist rejimle kurduğu kirli ittifakı pekiştiren Trump yönetimi, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ulusal güvenlik toplantısında İran’a yönelik tehditlerini "anlaşma" maskesiyle yeniden servis etti.

Beyaz Saray, dün gerçekleştirilen İran toplantısına ilişkin, Başkan Donald Trump'ın "yalnızca ABD için iyi olan" ve "ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan" bir anlaşma yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray yetkilisi, dün Durum Odası'nda gerçekleştirilen ve olası ABD-İran anlaşmasının masaya yatırıldığı ulusal güvenlik toplantısını değerlendirdi.

Yetkili, açıklamasında, "Durum Odası'ndaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Başkan Trump, yalnızca ABD için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TRAFİĞE AÇILACAK

Trump’ın sıraladığı şartlar arasında Hürmüz Boğazı ve deniz güvenliği de yer aldı.

Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılması, anlaşmanın temel maddelerinden biri olarak duyuruldu.

Trump ayrıca bölgedeki tüm deniz mayınlarının temizlenmesi gerektiğini belirtti.

ABD DENİZ ABLUKASINA SON VERECEK

Başkan Trump’ın açıklamasında ABD’nin İran üzerindeki deniz ablukasına son vermesi de yer aldı.

Bu madde, potansiyel mutabakatın karşılıklı yükümlülükler içeren başlıklarından biri olarak öne çıktı.

Trump’ın açıkladığı şartlara göre, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve deniz güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte ABD’nin İran üzerindeki deniz ablukasını kaldırması planlanıyor.

YÜKSEK DERECEDE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM TASFİYE EDİLECEK

Trump’ın üzerinde durduğu bir diğer başlık, İran’ın elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum oldu.

Başkan Trump, İran’ın elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından bölgeden uzaklaştırılması ve imha edilmesi gerektiğini açıkladı.

Bu şart, nükleer program başlığı altında anlaşmanın en hassas maddelerinden biri olarak öne çıktı.

TRUMP: PARA AKIŞI OLMAYACAK

Anlaşmanın mali boyutuna ilişkin de açıklama yapan Trump, para transferi konusunda net mesaj verdi.

Başkan Trump, “Bir sonraki duyuruya kadar hiçbir şekilde para transferi gerçekleşmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, olası mutabakatın mali tarafında şimdilik herhangi bir ödeme ya da transfer yapılmayacağını ortaya koydu.