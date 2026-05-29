Özgür Özel'in başı belada! İki büyük soruşturma geliyor: Para Trafiği ve FETÖ bağlantısı

Kurultay Süreci ve "Kıbrıs" Merkezli Para Trafiği İddiaları MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan incelemelerde, özellikle CHP kurultayı döneminde harcanan paralar ve kurultay sonrası oluşan finansal hareketliliğin mercek altına alındığı belirtiliyor. Başaran, iddiaların sadece parti içi harcamalarla sınırlı olmadığını, Kıbrıs üzerinden yönetildiği öne sürülen karmaşık bir para trafiğine işaret ettiğini ifade etti. Bu kapsamda, 143 farklı şirket üzerinden Türkiye’ye ve ilgili isimlere yönlendirilen fonların tespit edildiği ve bu para hareketlerinin hukuksal bir incelemenin konusu haline geldiği vurgulanıyor.

FETÖ Bağlantısı İddiaları Mali incelemelerin yanı sıra, Özgür Özel hakkında FETÖ bağlantılı faaliyetler iddiasıyla da ayrı bir soruşturma dosyası hazırlandığı konuşuluyor. Özel’in geçmiş dönemdeki ilişkileri ve FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen unsurlarla olan temasına odaklanılan bu soruşturmanın, kısa süre içinde yargı gündemine resmen girmesi bekleniyor.

Siyasi kulislerde, bu iki başlığın birleşmesiyle birlikte Özel’in ciddi bir hukuksal süreçle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.