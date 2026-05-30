Fethin 573. yılı: Fatih’in miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da...

Fatih Sultan Mehmed Han’ın cihanşümul vizyonundan ve Osmanlı Devleti’ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlanan özel miğfer, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi.

Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan miğferlerin birebir replika modeli olarak üretilen eser, çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çekiyor. Kazıma ve kabartma motiflerle süslenen miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askerî estetiğini yansıtıyor.

FETİH RUHUNU TEMSİL EDİYOR

Altın tonlu detaylarla zenginleştirilen miğfer, yalnızca bir savaş teçhizatının replikası olmanın ötesinde; fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihî hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Programda Kazakistan kökenli Alatau Grubu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Takımı sahne aldı.

GÖNÜLLERİ FETHEDİYORUZ

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Siyaset bizim için bazı makamlara veya kazanımlara ulaşmanın bir aracı değil, bilakis ulvi bir amaç uğruna gerekirse birçok şeyden feragat etmenin adıdır. Yolumuzun bizatihi kendisi, bizim için varılacak en güzel menzildir." dedi.

Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih şehitlerini, tüm şehitleri, gazileri ve İstanbul’a hizmet etmiş isimleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’un her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını, "Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Biz de bu uğurda gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz" sözleriyle dile getirdi.

Programda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul’un fethinin yalnızca askerî bir zafer değil, insanlık tarihinin en büyük medeniyet hamlelerinden biri olduğunu vurguladı.

Program, günün anısına hazırlanan özel miğferin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.