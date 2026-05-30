Havalimanlarında fahiş fiyatlı su zulmüne son! Bakanlık düğmeye bastı, 58 havalimanında su ücretsiz oluyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle dış hatlar ve arındırılmış salonlarda küçük bir şişe suyun bile astronomik fiyatlara satılması nedeniyle vatandaşın cebini yakan büyük bir soruna neşter vurdu. Yolcu memnuniyetini ve konforunu artırmaya yönelik devrim niteliğinde bir adım atan bakanlık, Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmetini yaygınlaştırmak için kolları sıvadı.

Yolcuların havalimanlarında geçirdiği bekleme sürelerinde temel ihtiyaçlarına hiçbir ücret ödemeden, insani şartlarda ulaşabilmesini amaçlayan bu hamleyle birlikte terminallerin en stratejik noktalarına ücretsiz su üniteleri kuruluyor.

14 Havalimanında Ücretsiz Su Dönemi Başladı

Bakanlık koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, bugüne kadar Türkiye genelindeki 14 havalimanında ücretsiz içme suyu sebillerinin ve özel noktalarının kurulumu tamamen tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Vatandaşlardan gelen büyük takdirin ardından projenin kapsamı genişletildi. Şu anda 32 havalimanında daha sebil siparişleri, üretimleri ve montaj süreçleri son sürat devam ediyor. Yetkililer, bu fahiş fiyat koridorunu tamamen yıkmak amacıyla Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren 58 havalimanının tamamını en kısa sürede ücretsiz su üniteleriyle donatmayı planlıyor. Yolcu yoğunluğunun tavan yaptığı büyük terminallerde ise sebil sayılarının katlanarak artırılması öngörülüyor.

 

Yolcular Her Adımda Ücretsiz Suya Ulaşacak

Uygulama sayesinde havalimanlarındaki su tekeli kırılırken, yerleştirilen yeni sebiller ve modern içme suyu noktaları terminal binalarının her köşesinde hizmet verecek.

Vatandaşlar;

  • Check-in (bilet ve bagaj) salonlarında,

  • Pasaport kontrolü sonrası arındırılmış yolcu alanlarında,

  • Uçuş bekleme salonlarında,

  • Gelen yolcu bölümlerinde,

  • Giden yolcu terminallerinde fahiş ücretler ödemek zorunda kalmadan, ücretsiz ve temiz içme suyuna saniyeler içinde kolayca erişebilecek.

