  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanyolca öğrenmeye gitti, kakao üreticisi oldu! Latin Amerika’dan Muğla’ya uzanan başarı hikayesi Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı! Bilim insanları açıkladı: Bazı insanların neden hızlı konuştuğu ortaya çıktı! Yunanistan çok bozulacak! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Unutulan coğrafyalara yardım eli! Mazlumların yüzü Türkiye ile güldü Sıcak havalar cilt hastalıklarını tetikliyor: Egzama ve rozada yaz alevlenmeleri görülebiliyor! Leylaklar için seferberlik başladı! Van’ın bahçelerindeki mor hatıra kayboluyor Taraftarı çıldırtacak bu gelişme de neyin nesi! 25 teknik adam da nedir yahu? Şaka mı bu?
Kobi
6
Yeniakit Publisher
Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor

Samsun Terme'de kadın girişimciler, istiridye mantarından köfte, turşu ve hamburger üreterek dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

#1
Foto - Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor

Samsun’da kadın girişimcilerin istiridye mantarıyla başlattığı üretim, köfte ve turşuya uzanan farklı bir lezzet yolculuğuna dönüştü.

#2
Foto - Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor

Terme ilçesinde mantar üretimi yapan kadın girişimciler Leyla Orman ve Dilek Peçe, 4 yıl önce başlatılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yürütülen Alternatif Tarım ve İstihdama Katkı Projesi’ne katıldı. Ardından Terme Belediyesi’nin açtığı ‘Mantar Yetiştiriciliği’ kursunu tamamlayan kadınlar, belediyenin kurduğu 5 çadırda mantar üretimine başladı. Yılda ortalama 60 ton mantar üreten kadınlar, aynı zamanda istiridye mantarından köfte ve turşu yaptı. Türkiye'de ilk kez mantardan köfte yaptıklarını belirten kadınlar, ürünlerini tadanların çoğunun, köftenin etten yapıldığını düşündüğünü söyledi.

#3
Foto - Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor

Ürünlerinin lezzetine güvendiklerini belirten Leydi Gurme Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Orman, “Köfte, hamburger ve turşu ürünlerimizin hepsi kadınlarımızın el emeği ürünleri. Bu ürünlerin Ar-Ge çalışmalarını arkadaşım Dilek Peçe yaptı. Bütün formülleri defalarca denendi. Üzerinde 2 yıldır çalıştığımız ürünler. İstiridye mantarı turşumuzun bütün gıda üretim izinleri alındı. Seri üretime hazır ve ilk ürünümüz. Türkiye'de ilk istiridye mantarından köfte yaptık. İstiridye mantarı kolesterole, şekere iyi geldiği için ve et yerine köftemizde istiridye mantarı kullandığımız için, hem de ekonomik olarak da ete göre daha tercih edilebilecek bir ürün olduğu için biz bu ürünümüzün halk tarafından çok sevileceğini düşünüyoruz. ‘Sağlıklı şeyler lezzetsizdir’ tabusunu kırdığımızı düşünüyoruz. İstiridye mantarından yapıldığını bilmeyen kişilere bunları yedirdiğimizde normal köfte yediklerini zannettiler. Ürünlerimizin lezzetine güveniyoruz” diye konuştu.

#4
Foto - Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor

İstiridye mantarı turşusunun da Türkiye'de ilk defa el ve ev yapımını kendilerinin yaptığını ifade eden Orman, “Ürünümüzün tadını birçok kişiye tattırdığımızda olumlu yorumlar aldık. İstiridye mantarından pide yaptırdık. Yine istiridye mantarından yapıldığını bilmeyen kişiler ürünü et sanarak tüketiyor. İçeriğinde mantar olduğunu söylediğimizde ise şaşırıyorlar. Bu şekilde daha çok istiridye mantarını katıp üreteceğimiz, yapacağımız birçok fikrimiz var. Kooperatif kurmaktaki asıl hedefimiz bu. Gördüğünüz bu tesisi kadınların çalışabileceği sosyal bir alan haline getirmek istiyoruz. Kadınlar buraya gelsin çalışsın istiyoruz. Bunun için kooperatif kurduk. Çalışmalarımız ve denemelerimiz devam edecek” dedi. Orman, “Kadınlar olarak başladığımızda ‘yapamazlar, edemezler’ algısıyla çok karşılaştık. Şu an çok şükür bunu yenmiş durumdayız. Her yerden mantarımızın ne zaman çıkacağına ve hasadımızın ne zaman olacağına dair bilgi istiyorlar. Bunu yapmak çok kolay olmadı. Yolumuz önemli olduğu kadar yol arkadaşınızın da önemli olduğunu gördük. Arkadaşım Dilek Peçe ile beraber bu yolda 4 yıldır yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Asıl hedefimiz, vizyonumuz, istiridye mantarını kurutup yurt dışına pazarlayıp Türk kadınının gücünü yurt dışında da göstermek istiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz istiridye mantarını artık başta kendimiz pazarlarda satarken, şimdi pazarcılara ve istiridye mantarından katma değerli bu ürettiğimiz ürünleri pazarlayıp satmak ve bunun seri üretimine geçip burada bir sürü kadına sosyal çalışma alanı oluşturmak asıl hedefimiz. Şu an bu ürünlerimizi yeni yeni pazarımıza çıkardık. Bütün Ar-Ge çalışmalarının izinleri alındı. Seri üretimde bu ürünleri üretecek kapasiteye sahibiz. Bununla alakalı, satışla ilgili hedeflerimiz var. İstiridye mantarını ulusal marketlerde köpük tabak ambalajıyla düzenli olarak satışa sunmayı hedefliyoruz. Buna turşu ve köfte ürünlerimiz de dahil. Bunları da yine marketlere paketleyip, ambalajlayıp vermek hayalimiz var. Aklımızda farklı farklı istiridye mantarından yapılacak fikirlerimiz daha duruyor. Bunları bu yoğunluğumuz, koşturma süreçlerimizin arasında yaptık. Devamı da gelecek inşallah farklı fikirlerimizin” diye konuştu.

#5
Foto - Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor

Dilek Peçe ise “Daha önce ev hanımıydım, çalışma hayatım olmadı. Mantara da çok merakım olduğu için belediyenin böyle bir kursu açtığını duyunca geldim. Burada 3 ay kurs gördük. Sonra Leyla Hanım ile tanıştık. 'Bu işi beraber yapalım' dedik. Mantarı kuru yurt dışına vermeyi düşünüyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Marketlere paketleyip vermeyi düşünüyoruz. Mantardan turşu yaptık, köfte yaptık. İnşallah burada daha çok kadın gelir, daha çok kişi çalışır. Her şey çok güzel olur. 4 senedir mantarla uğraştığımız için artık farklı bir şeyler yapalım, standardın dışına çıkalım, dedik. Birkaç deneme yaptık, turşu güzel oldu ve tuttu. Tattırdığımız kişiler çok beğeniyor. Ondan sonra köfte geldi aklıma. Benim çocuğum her şeyi çok yemiyor. Çocuğuma yedirdim, mantardan yapıldığını anlamadı. Normal köfte diye yedi. Ben de eti çok seven biri değilim. Eti sevmeyen benim gibi birçok insan var. Vejetaryenler için bence çok güzel bir seçim. Turşunun içerisinde sirke, limon, tuz, sarımsak gibi şeyler var” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!
Gündem

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Gazeteci Zafer Şahin, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ve küresel şer odaklarının iç siyaset üzerindeki si..
Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!
Gündem

Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'
Gündem

Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve deleg..
Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil
Dünya

Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin ülkesindeki iki suç çetesini “terör örgütü” listesine almasına sert tepki gösterd..
Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var
Dünya

Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olma..
3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması
Dünya

3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde doğal gaz sızıntısı ihbarı yapılan apartmanda patlama yaşandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23