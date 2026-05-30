Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor

İstiridye mantarı turşusunun da Türkiye'de ilk defa el ve ev yapımını kendilerinin yaptığını ifade eden Orman, “Ürünümüzün tadını birçok kişiye tattırdığımızda olumlu yorumlar aldık. İstiridye mantarından pide yaptırdık. Yine istiridye mantarından yapıldığını bilmeyen kişiler ürünü et sanarak tüketiyor. İçeriğinde mantar olduğunu söylediğimizde ise şaşırıyorlar. Bu şekilde daha çok istiridye mantarını katıp üreteceğimiz, yapacağımız birçok fikrimiz var. Kooperatif kurmaktaki asıl hedefimiz bu. Gördüğünüz bu tesisi kadınların çalışabileceği sosyal bir alan haline getirmek istiyoruz. Kadınlar buraya gelsin çalışsın istiyoruz. Bunun için kooperatif kurduk. Çalışmalarımız ve denemelerimiz devam edecek” dedi. Orman, “Kadınlar olarak başladığımızda ‘yapamazlar, edemezler’ algısıyla çok karşılaştık. Şu an çok şükür bunu yenmiş durumdayız. Her yerden mantarımızın ne zaman çıkacağına ve hasadımızın ne zaman olacağına dair bilgi istiyorlar. Bunu yapmak çok kolay olmadı. Yolumuz önemli olduğu kadar yol arkadaşınızın da önemli olduğunu gördük. Arkadaşım Dilek Peçe ile beraber bu yolda 4 yıldır yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Asıl hedefimiz, vizyonumuz, istiridye mantarını kurutup yurt dışına pazarlayıp Türk kadınının gücünü yurt dışında da göstermek istiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz istiridye mantarını artık başta kendimiz pazarlarda satarken, şimdi pazarcılara ve istiridye mantarından katma değerli bu ürettiğimiz ürünleri pazarlayıp satmak ve bunun seri üretimine geçip burada bir sürü kadına sosyal çalışma alanı oluşturmak asıl hedefimiz. Şu an bu ürünlerimizi yeni yeni pazarımıza çıkardık. Bütün Ar-Ge çalışmalarının izinleri alındı. Seri üretimde bu ürünleri üretecek kapasiteye sahibiz. Bununla alakalı, satışla ilgili hedeflerimiz var. İstiridye mantarını ulusal marketlerde köpük tabak ambalajıyla düzenli olarak satışa sunmayı hedefliyoruz. Buna turşu ve köfte ürünlerimiz de dahil. Bunları da yine marketlere paketleyip, ambalajlayıp vermek hayalimiz var. Aklımızda farklı farklı istiridye mantarından yapılacak fikirlerimiz daha duruyor. Bunları bu yoğunluğumuz, koşturma süreçlerimizin arasında yaptık. Devamı da gelecek inşallah farklı fikirlerimizin” diye konuştu.