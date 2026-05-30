ABD'den İran'a 1 milyar dolarlık kripto darbesi! Washington düğmeye bastı: İran'ın dijital servetine el konuldu
ABD'den İran'a 1 milyar dolarlık kripto darbesi! Washington düğmeye bastı: İran'ın dijital servetine el konuldu

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD'den İran'a 1 milyar dolarlık kripto darbesi! Washington düğmeye bastı: İran'ın dijital servetine el konuldu

ABD ile İran arasında kritik müzakereler sürerken Washington'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a ait yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki kripto para varlığına el konulduğunu açıkladı.

Kararın, taraflar arasında olası bir anlaşma ve ateşkes senaryolarının konuşulduğu hassas bir dönemde gelmesi dikkat çekti. ABD yönetimi, söz konusu adımın İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya yönelik yaptırım politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.

"Yaptırımlar yavaş kaldırılacak"

ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'a yönelik yaptırımların bir anda kaldırılmayacağını belirterek, sürecin "kademeli ve yavaş" ilerleyeceğini ifade etti.

Washington yönetimi, İran'ın nükleer faaliyetleri ve bölgesel politikaları konusunda taviz vermeyeceği mesajını verirken, ekonomik baskı araçlarını da kullanmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Trump karar aşamasında

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelerde nihai karar noktasına yaklaştığı belirtiliyor. Ancak taraflar arasında halen çözüm bekleyen kritik başlıklar bulunuyor.

Özellikle İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlıklarının durumu ile Hürmüz Boğazı'nın geleceği müzakerelerin en hassas konuları arasında yer alıyor.

12 milyar dolarlık varlık tartışması

İran basını, yurt dışında dondurulan yaklaşık 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasının gündemde olduğunu öne sürerken, ABD tarafı ise farklı bir tablo çiziyor.

Trump yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda İran'a herhangi bir para transferinin söz konusu olmayacağını vurgulamıştı. Bu durum, taraflar arasındaki ekonomik pazarlığın henüz sonuçlanmadığını gösteriyor.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Küresel enerji ticaretinin can damarı olarak görülen Hürmüz Boğazı da müzakerelerin merkezinde yer alıyor. Bölgede yaşanabilecek herhangi bir gerilim, dünya enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

Son gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında düşüş görülürken, küresel borsalarda ise yükseliş eğilimi dikkat çekti.

Ekonomik savaş yeni cepheye taşındı

Uzmanlara göre ABD'nin İran'a ait kripto para varlıklarına el koyması, yaptırımların artık yalnızca geleneksel finans sistemiyle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Dijital varlıkların da küresel ekonomik mücadelede önemli bir araç haline geldiğine dikkat çekilirken, Washington'un Tahran üzerindeki baskıyı yeni yöntemlerle sürdürdüğü değerlendiriliyor.

İran'ın güneyinde hareketli saatler: Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi
İran'ın güneyinde hareketli saatler: Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi

İran'dan Trump'ın anlaşma açıklamasına yalanlama
İran’dan Trump’ın anlaşma açıklamasına yalanlama

Beyaz Saray'dan İran'a yönelik küstah dayatmalar: Siyonist ortakla kanlı senaryo sürüyor
Beyaz Saray'dan İran'a yönelik küstah dayatmalar: Siyonist ortakla kanlı senaryo sürüyor

Abdullah

Hani kripto para sahibi dışında kimse kullanamiyordu. Hepsi oyun.

Emir Timur

Ülkeler Kendi milli Yerli sistemlerini kurmalı ki böyle ambargolar dan kurtulmalı Kendi milli Yerli internet sistemleri Kendi milli yerli bilgisayar sistemleri Kendi millî Yerli Kredi kartları ABD Tekeli kırılması gerekir tam bağımsız olmak için her ülke Kendi milli Yerli sistemlerini kurmalı abd tekeli kırılır
Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!
Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!

Şaibeli kurultayda emaneten CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edil..
CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu'na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık
CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, CHP içerisindeki süreçlere dair çarpıcı iddialar..
CHP'de Özel'in pisliklerini temizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu'na ağır suçlama! 'Sizden arınmış bir ülke istiyorum'
CHP’de Özel’in pisliklerini temizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama! ‘Sizden arınmış bir ülke istiyorum’

CHP’de Özgür Özel döneminin rüşvet ve skandallarla dolu enkazı devam ederken, mahkeme kararıyla koltuğuna dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılı..
