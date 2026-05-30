ABD'den İran'a 1 milyar dolarlık kripto darbesi! Washington düğmeye bastı: İran'ın dijital servetine el konuldu

Kararın, taraflar arasında olası bir anlaşma ve ateşkes senaryolarının konuşulduğu hassas bir dönemde gelmesi dikkat çekti. ABD yönetimi, söz konusu adımın İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya yönelik yaptırım politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.

"Yaptırımlar yavaş kaldırılacak"

ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'a yönelik yaptırımların bir anda kaldırılmayacağını belirterek, sürecin "kademeli ve yavaş" ilerleyeceğini ifade etti.

Washington yönetimi, İran'ın nükleer faaliyetleri ve bölgesel politikaları konusunda taviz vermeyeceği mesajını verirken, ekonomik baskı araçlarını da kullanmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Trump karar aşamasında

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelerde nihai karar noktasına yaklaştığı belirtiliyor. Ancak taraflar arasında halen çözüm bekleyen kritik başlıklar bulunuyor.

Özellikle İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlıklarının durumu ile Hürmüz Boğazı'nın geleceği müzakerelerin en hassas konuları arasında yer alıyor.

12 milyar dolarlık varlık tartışması

İran basını, yurt dışında dondurulan yaklaşık 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasının gündemde olduğunu öne sürerken, ABD tarafı ise farklı bir tablo çiziyor.

Trump yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda İran'a herhangi bir para transferinin söz konusu olmayacağını vurgulamıştı. Bu durum, taraflar arasındaki ekonomik pazarlığın henüz sonuçlanmadığını gösteriyor.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Küresel enerji ticaretinin can damarı olarak görülen Hürmüz Boğazı da müzakerelerin merkezinde yer alıyor. Bölgede yaşanabilecek herhangi bir gerilim, dünya enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

Son gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında düşüş görülürken, küresel borsalarda ise yükseliş eğilimi dikkat çekti.

Ekonomik savaş yeni cepheye taşındı

Uzmanlara göre ABD'nin İran'a ait kripto para varlıklarına el koyması, yaptırımların artık yalnızca geleneksel finans sistemiyle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Dijital varlıkların da küresel ekonomik mücadelede önemli bir araç haline geldiğine dikkat çekilirken, Washington'un Tahran üzerindeki baskıyı yeni yöntemlerle sürdürdüğü değerlendiriliyor.