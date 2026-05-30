İspanyolca öğrenmeye gitti, kakao üreticisi oldu! Latin Amerika’dan Muğla’ya uzanan başarı hikayesi

Üretim sürecinde kakao çekirdeklerine herhangi bir katkı maddesi eklemediklerini ifade eden Peker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Makinede dönen çekirdekler, yaklaşık 24 saat ya da 48 saat boyunca işleniyor. Üretim hattımızın hiçbir aşamasında palm yağı ya da şeker gibi katkı maddeleri kullanmıyoruz. Çünkü ürettiğimiz ürün tamamen doğal, saf ham kakao olarak nitelendiriliyor. İçilebilir kakao formunda kullandığımız kakao çekirdekleri, kahve tüketmek istemeyenler için alternatif olabilecek aromaya ve kafein oranına sahip. Kakao sinir sistemimiz ya da fiziksel aktivasyonumuz için çok değerli bir ham madde. İçinde çeşitli bileşenler bulunuyor. Örneğin anandamid var. Sanskritçede 'mutluluk hormonu' anlamına gelen ve dengeli bir ruh haline yardımcı olduğu belirtilen bir bileşen. Ayrıca teobromin de bulunuyor. Teobrominin kalbe giden damarları açtığı biliniyor. Vücudumuzdaki dolaşım sistemiyle ilgili durumlarda kakao kullanımını düşündüren bileşenler içeriyor."