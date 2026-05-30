Gündem Bakan Çiftçi’den sürücülere mesaj: Devlet tuzak kurmaz! Denetimler sizi korumak için!
Bakan Çiftçi’den sürücülere mesaj: Devlet tuzak kurmaz! Denetimler sizi korumak için!

Milyonlarca vatandaşın bayram için gittikleri memleketlerinden dönüş yoluna geçmesiyle bir çok ilde trafik yoğunluğu yaşanırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından sürücülere mesaj yayınladı. Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulunan Çiftçi, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında bayram dolayısıyla alınan önlemlerin bazı kesimlerin iddia ettiği gibi bir tuzak niteliği taşımadığı, aksine vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına sağlamak olduğunu belirtti.

Çiftçi, vatandaşların sevdiklerine kavuşma heyecanını güven içinde yaşayabilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

BİR AİLE SOFRASINDA EKSİK SANDALYE KALMASIN DİYE…

"Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, insanları sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır."

"Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir hanede bayramın hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için tüm güvenlik güçlerimiz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır."

Başkan Erdoğan'dan Arafat'taki Türk hacılara sürpriz

İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Haliç'te fetih ruhu şahlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin'in "Türkler Geliyor" şarkısına tek yürek eşlik etti!

Erdoğan, Azerin'in seslendirdiği "Türkler Geliyor" şarkısına eşlik etti

Fethin 573. yılı: Fatih'in miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...

Arap Mustafa

Sayın içişleri bakanlığı ve Adalet bakanlığı savcılar yüksek performans ile çalışıyorlar sağolsunlar Allah razı olsun zihinleri açık sağlıklı ve huzur içinde bayramlarını kutluyorum

Tedbir kuldan, Takdir Allah'tan

....... ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ Allah en hayırlı koruyucudur. O, esirgeyicilerin de esirgeyicisidir». {.... Yusuf Sûresi 64. Ayetten}
Brezilya'dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin ülkesindeki iki suç çetesini “terör örgütü” listesine almasına sert tepki gösterd..
Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

Lübnan'ın güneyinde işgalci Siyonistlere karşı direnişini sürdüren Hizbullah, katil İsrail ordusunun ateşkes mutabakatını arsızca ihlal eder..
Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika'dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack'tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" (kesi..
