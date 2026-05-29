Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı

Katil İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin oluşturmaya çalıştığı sözde ittifakın Türkiye karşısında hiçbir hükmünün olmadığını belirten Özülker, sahada Türkiye'nin bileğini bükemeyen Siyonistlerin ancak kalleşçe yöntemlere başvurduğunu deşifre etti.

"İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile başa çıkabilmesi mümkün değil. Böyle bir ihtimal yok" diyerek sözlerine başlayan deneyimli diplomat, eli kanlı İsrail'in ne deniz kuvvetinin ne de Suriye veya Lübnan üzerinden harekât yapabilecek bir kara gücünün olmadığını vurguladı. Cephede askeri olarak varlık gösteremeyen Siyonist rejimin Mossad aracılığıyla arkadan vurmaya çalıştığına dikkat çeken Özülker, "Kalleşçe yöntemlerle sonuç almaya çalışıyorlar. Ama bizim istihbaratımızın (MİT) da hakikaten çok güçlü olduğunu görmek lazım. Sahada öyle kolayca Türkiye'nin üstesinden gelemezler. Yapmaya çalışıyorlar ama sert bir Türk duvarına çarpıyorlar" ifadelerini kullandı. Bölücü terör örgütü PKK'nın arkasındaki asıl gücün de katil İsrail olduğunu net bir şekilde ortaya çıktığını belirten emekli büyükelçi, "PKK konusuna gelirsek... Türkiye'nin içinde bu iş bitmiştir. Dışında da Türkiye bunu bitirmenin eşiğindedir. Örgütün arkasında İsrail'in bulunduğu her yönüyle net bir şekilde ortaya çıkmıştır" diyerek, Mehmetçiğin ve Türk istihbaratının hainlere dar ettiği sahada Siyonist planların nasıl çökertildiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.