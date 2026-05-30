Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD’nin sembol mekanlarından ‘Kennedy Center’ın adını ‘Trump-Kennedy Center’ olarak değiştiren küresel haydut Donald Trump’a mahkemeden kötü haber geldi. ABD Mahkemesi, John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’nin isminden "Trump" kelimesinin çıkarılmasına karar verdi. Trump ise karara öfke kustu.

Washington Post'un haberine göre ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, Kennedy Center’ın isminin Kongre tarafından konulduğunu ve yalnızca Kongrenin değiştirebileceğini belirterek "Trump Kennedy Center" olarak değiştirilen merkezin isminin yeniden "Kennedy Center" olarak kullanılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, hükümetin daha önce açıkladığı, tadilat çalışmaları nedeniyle merkezin temmuzdan itibaren iki yıl süreyle kapalı kalacağına ilişkin kararın da durdurulmasına hükmedildi.

TRUMP’TAN JET TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Yargıç Cooper'ın kararına tepki gösterdi.

Trump, göreve başlamasından önce merkezin yılda 100 milyon doları aşan kayıplar yaşadığını savunarak, "Ne yazık ki Yargıç Cooper ve radikal sol, Başkan Trump'ın onu herkesin gurur duyabileceği bir şeye dönüştürmesindense onun ölmesini tercih ediyor" görüşünü paylaştı.

Binanın çürümesi sebebiyle tadilata ihtiyaç duyduğuna ilişkin Yargıç Cooper'a sunum yapıldığını anlatan Trump, buna rağmen böyle bir karar verdiğini ve Cooper'ın bu yüzden kendisinden utanması gerektiğini savundu.

Şaibeli kurultayda emaneten CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edil..
CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, CHP içerisindeki süreçlere dair çarpıcı iddialar..
CHP'de Özgür Özel döneminin rüşvet ve skandallarla dolu enkazı devam ederken, mahkeme kararıyla koltuğuna dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılı..
+90 (553) 313 94 23