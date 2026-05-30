  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tek bir dokunuşla yaşlanma izlerini tek hamlede siliyor! Düşük göz kapağını 3 saniyede... O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli İspanyolca öğrenmeye gitti, kakao üreticisi oldu! Latin Amerika’dan Muğla’ya uzanan başarı hikayesi Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı! Bilim insanları açıkladı: Bazı insanların neden hızlı konuştuğu ortaya çıktı! Yunanistan çok bozulacak! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Unutulan coğrafyalara yardım eli! Mazlumların yüzü Türkiye ile güldü Sıcak havalar cilt hastalıklarını tetikliyor: Egzama ve rozada yaz alevlenmeleri görülebiliyor!
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli
Selma Savcı Giriş Tarihi:

O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli

Kakao içeren ve tatlıseverlerin ilk tercihi olan bitter çikolata için farklı konular artık masaya gelmeye devam ediyor...

#1
Foto - O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin sıkça araştırdığı doğru ara öğün tercihleri konusunda bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Uzmanların yaptığı son araştırmalar, yıllardır zirvede olan meyve ve kuruyemişin tahtını sallayan yepyeni bir lezzeti dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı olarak belirledi. Peki, dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı hangisi, ara öğünlerde ne yenmeli, uzmanlar hangi besini öneriyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

#2
Foto - O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli

Formunu korumak ve sağlıklı yaşamak isteyen herkesin gündeminde hep aynı soru var: Ara öğünlerde en doğru tercih ne olmalı? Yıllardır sağlıklı atıştırmalık dendiğinde akla ilk olarak ceviz, badem veya taze meyveler gelse de son besin değerlendirmeleri herkesi çok şaşırttı. Zengin içeriğiyle öne çıkan o popüler tatlı, doğru oranda tercih edildiğinde tam bir sağlık deposuna dönüşüyor. En sağlıklı atıştırmalıklar listesinde bir numaraya yerleşen bu gizli kahraman, düşük şeker oranı ve yoğun bileşenleri sayesinde diyet listelerini baştan aşağı değiştiriyor.

#3
Foto - O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli

Sağlıklı yaşam dünyasında büyük ses getiren araştırmaların sonucunda, yüzde 70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolata "en sağlıklı atıştırmalık" unvanını kazandı. Beslenme uzmanları, düşük kakaolu veya sütlü çikolataların aksine, yüksek kakao oranına sahip bitter çikolatanın eşsiz bir besin profiline sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle içindeki düşük şeker oranı ve yoğun kakao miktarı, onu sıradan bir tatlı olmaktan çıkarıp güçlü bir koruyucu besin haline getiriyor.

#4
Foto - O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli

Bitter çikolatayı diğer tüm sağlıklı atıştırmalıkların önüne geçiren temel sır, içeriğindeki zengin antioksidan yapısında gizli.

#5
Foto - O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli

Çikolatanın ana maddesi olan kakao, flavonoid adı verilen son derece güçlü antioksidan bileşikler barındırıyor. Vücutta hücre hasarına yol açan oksidatif stresle savaşta kritik bir rol üstlenen bu bileşenler, bağışıklık sistemini de doğrudan destekliyor.

#6
Foto - O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli

Uzmanlar bu noktada kuralı net koyuyor: Tüketilen çikolatadaki kakao oranı ne kadar artarsa, vücuda sağladığı koruyucu etki ve fayda da o denli güçleniyor.

#7
Foto - O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli

Bilimsel çalışmalar yüksek kakaolu bitter çikolatanın faydalarını net bir şekilde kanıtlasa da uzmanların porsiyon konusunda çok ciddi bir uyarısı var. Bitter çikolata her ne kadar bir sağlık deposu ve en faydalı atıştırmalık olsa da kalorisi oldukça yüksek bir besin olarak dikkat çekiyor.

#8
Foto - O popüler tatlı: Sağlıklı atıştırmalık tescillendi: Tadı da lezzetli

Bu nedenle sınırsızca yemek faydadan çok zarar getiriyor ve kilo alımına yol açıyor. En sağlıklı atıştırmalık unvanını taşıyan bu lezzeti günlük rutininize eklerken mutlaka porsiyon kontrolü yapmanız gerekiyor. Tek bir besini mucize gibi görmek yerine, bitter çikolatayı çeşitli ve dengeli bir beslenme programının içinde "ölçülü" bir şekilde tüketmek şart.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!
Gündem

Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!

Şaibeli kurultayda emaneten CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edil..
Rüzgar Değişince Maskeler Düştü: Saymaz'dan "Ben Demiştim" İtirafı! "CHP’li belediyeler yolsuzluk yapıyor" demişmiş!
Gündem

Rüzgar Değişince Maskeler Düştü: Saymaz'dan "Ben Demiştim" İtirafı! “CHP’li belediyeler yolsuzluk yapıyor” demişmiş!

Böylesi bir ikiyüzlülük görülmedi. Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan yönetim değişiminin ardından takındığı tutumla dikk..
İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Siyaset

İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"nda açıklamalarda bulun..
Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var
Dünya

Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olma..
Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!
Gündem

Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

Lübnan'ın güneyinde işgalci Siyonistlere karşı direnişini sürdüren Hizbullah, katil İsrail ordusunun ateşkes mutabakatını arsızca ihlal eder..
Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi
Dünya

Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’nin Rusya ile fiilen tek taraflı savaşa girdiğini öne sürdü. Medve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23