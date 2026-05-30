Artık CHP yerine bakın ne diyorlar! Ali Mahir partililerle buluşacakları il başkanlığını bakın nasıl ilan etti!

Ankara Güvenpark’ın karşısında bulunan CHP Ankara İl Başkanlığı’nda Özgür Özel’in partililerle buluşmasını sosyal medya hesabından duyuran Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise bu romantize edilmiş sloganların cılkını çıkardı. Başarır, CHP İl Başkanlığı yazacağı yerde, “Babaocağı Ankara İl Başkanlığı Binası” diye yazdı.

“BABAOCAĞI” ANKARA İL BAŞKANLIĞI BİNASI…

İşte Ali Mahir Başarır’ın o paylaşımı: “İrademize, cumhuriyetimize ve geleceğimize sahip çıkmak için bugün saat 14.00’te Ankara İl Binamızın önünde, Güvenpark’ta buluşuyoruz.

İrade burada, millet burada! Liderimiz Sayın Özgür Özel ile bayramlaşıyor, dayanışmamızı ve umudumuzu büyütüyoruz. 30 Mayıs Cumartesi saat 14.00 Babaocağı Ankara İl Başkanlığı Binası/Güvenpark”