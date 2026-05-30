Bir çöp tenekesini 5 kişi boyuyor! CHP'li belediyede dikkat çeken görüntü

Japonya ile Türkiye arasındaki çalışma kültürünü karşılaştıran bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Paylaşımda, Japonya'da bir kişinin tek başına yaptığı işleri Türkiye'de çok sayıda kişinin birlikte yapmasının kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından soru işaretleri oluşturduğu ifade edildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Videoda, Üsküdar Belediyesi'ne ait olduğu belirtilen bir çöp konteynerinin etrafında çok sayıda personelin boya yaptığı görülüyor. Görüntülerin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, belediyelerdeki personel planlaması ve iş gücü verimliliği konusunda eleştirilerde bulundu.

"Liyakat" tartışmaları yeniden alevlendi

Muhalefetin uzun yıllardır dile getirdiği "liyakatsizlik" ve "yandaş kadrolaşması" eleştirileriyle iktidarı hedef aldığı hatırlatılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu görüntülerin belediyelerdeki personel yönetimine ilişkin farklı bir tablo ortaya koyduğunu savundu.

Vatandaşlar, tek bir konteynerin boyanması için çok sayıda personelin görevlendirilmesinin kamu kaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, belediyelerdeki iş organizasyonuna ilişkin eleştirileri beraberinde getirdi.

Belediyeden açıklama bekleniyor

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözler Üsküdar Belediyesi'ne çevrildi. Videoda yer alan personellerin hangi kapsamda görev yaptığı, çalışmanın rutin bakım mı yoksa farklı bir uygulamanın parçası mı olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntüler, yerel yönetimlerde verimlilik, personel planlaması ve kamu kaynaklarının kullanımı konularındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Belediyeden gelecek olası açıklamanın kamuoyundaki soru işaretlerini gidermesi bekleniyor.