Bir çöp tenekesini 5 kişi boyuyor! CHP'li belediyede dikkat çeken görüntü
Sosyal medyada paylaşılan bir video, CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'ne yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde, bir çöp konteynerinin etrafında birden fazla belediye çalışanının aynı anda boya çalışması yaptığı görülürken, vatandaşlar belediyelerdeki personel verimliliğini sorguladı.
Japonya ile Türkiye arasındaki çalışma kültürünü karşılaştıran bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Paylaşımda, Japonya'da bir kişinin tek başına yaptığı işleri Türkiye'de çok sayıda kişinin birlikte yapmasının kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından soru işaretleri oluşturduğu ifade edildi.
Sosyal medyada gündem oldu
Videoda, Üsküdar Belediyesi'ne ait olduğu belirtilen bir çöp konteynerinin etrafında çok sayıda personelin boya yaptığı görülüyor. Görüntülerin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, belediyelerdeki personel planlaması ve iş gücü verimliliği konusunda eleştirilerde bulundu.
"Liyakat" tartışmaları yeniden alevlendi
Muhalefetin uzun yıllardır dile getirdiği "liyakatsizlik" ve "yandaş kadrolaşması" eleştirileriyle iktidarı hedef aldığı hatırlatılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu görüntülerin belediyelerdeki personel yönetimine ilişkin farklı bir tablo ortaya koyduğunu savundu.
Vatandaşlar, tek bir konteynerin boyanması için çok sayıda personelin görevlendirilmesinin kamu kaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, belediyelerdeki iş organizasyonuna ilişkin eleştirileri beraberinde getirdi.
Belediyeden açıklama bekleniyor
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözler Üsküdar Belediyesi'ne çevrildi. Videoda yer alan personellerin hangi kapsamda görev yaptığı, çalışmanın rutin bakım mı yoksa farklı bir uygulamanın parçası mı olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntüler, yerel yönetimlerde verimlilik, personel planlaması ve kamu kaynaklarının kullanımı konularındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Belediyeden gelecek olası açıklamanın kamuoyundaki soru işaretlerini gidermesi bekleniyor.
