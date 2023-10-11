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Dünya Vicdanın sesi dünyaya yayılıyor
Dünya

Vicdanın sesi dünyaya yayılıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-11 07:58:00 -
Vicdanın sesi dünyaya yayılıyor

İsraıl'ın soykırım başlattığı Filistin halkına 'sokak' desteği, Tel Aviv yönetimine açık destek veren ülkelerde de yükseliyor. ABD'de Filistin yanlısı protesto gösterilerinin yapıldığı kent sayısı her geçen gün artıyor. Birçok Amerikalının da Filistin'e destek vermek için yürüyüşlere katıldığı görülüyor.

İngiltere'de bazı üstgeçitlere "Filistin'e Özgürlük" yazıları yazıldı.

Londra'daki gösterilerde Türk bayrakları da açıldı.Tunus'un başkenti Tunus'taki Kültür Kenti isimli gösteri merkezine Filistin bayrağı yansıtıldı.

Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Endonezya ve Pakistan'da da gösteriler vardı. Iğdır'da Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail'in Gazze katliamlarını protesto etti.
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