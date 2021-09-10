Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. VGM ortaöğretim ve yükseköğretim için ayrı tarihler belirliyor ve online olarak başvuruları alıyor. Peki, VGM bursu kime verilir? VGM burs başvuru tarihleri 2021

VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM burs başvuru tarihi başvuru koşulları?

Vakıflar Genel Müdürlüğü henüz burs başvuru tarihlerini açıklamadı. 2020 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihlerinde alındı. Yükseköğrenim başvuruları ise KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmıştı. Bu sene de KYK burslarının sonuçlanmasının ardından VGM yükseköğrenim burs başvurularının açıklanması bekleniyor. Burs başvuru tarihleri açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

VGM bursu ne kadar?

VGM bursunun 2021-2022 eğitim öğretim yılında ne kadar olarak ödeneceği henüz açıklanmadı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğretim öğrencilerine 300 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verildi.