VGM burs başvurusu ne zaman?

VGM bursu nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul, lise üniversite ve yabancı uyruklu öğrencileri tarafından alınmaktadır. VGM bursu, VGM burs başvurusu, VGM burs başvurusu, 2020 VGM bursu kimlere verilir?

VGM bursunu kimler alır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü - VGM ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite bursu yetim öğrencilere yani Anna ve babasını kaybetmiş bunun yanında maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilmektedir.

VGM bursu ne kadar alınır?

VGM ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine her yıl 9 ay, üniversite öğrencilerine ise yılda 8 ay süreyle VGM bursu verilir.

İlkokul, ortaokul ve lise VGM başvuruları ne zaman başlar?

Ortaöğrenim burs başvuruları ne zaman başlar? İlkokul, ortaokul ve lise VGM başvuruları okulların açıldığı tarihte başlar ve VGM başvuru süresi bir ay süreyle devam eder.

VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlar?

VGM üniversite burs başvuruları ise her yıl 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında yapılır.

VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci bursu aylık 75 TL olarak ödenirken üniversite öğrencilerine yönelik ödenen VGM burs miktarı ise aylık 300 TL, Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600 TL burs verilmektedir.

VGM bursu nereden alınır?

VGM bursu almaya hak kazanan öğrenciler okudukları okulun bulunduğu ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğreni adına açılmış banka hesap numaralarını belirten dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap uygun bir VakıfBank şubesinden açlımalıdır. Bulundukları şehirde Vakıfbank yok ise VGM burs ödemesileri Ziraat Bankası üzerinden de ödenmektedir.

Kimler ortaöğretim VGM bursu alamaz?

Özel okullarda, açık öğretim ortaokulu ve açıköğretim liselerinde okuyan ve VGM’den muhtaç aylığı alan öğrenciler VGM ortaöğretim bursunu alamaz. Yurtdışında okuyan öğrenciler, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri okulunu uzatan öğrenciler VGM bursu alamazlar.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim bursu ve VGM üniversite burs başvuruları internet üzerinden yapılmakta. VGM burs başvurusu kurumun internet sitesi üzerinden yapılmakta. VGM burs başvurusu yapmak için VGM burs başvurusu giriş ekranını tıklıyoruz. VGM burs başvuru sayfası tıklandığında aşağıda gibi VGM burs giriş ekranı gelecektir.