Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl onlarca kişiye burs imkanı sağlıyor. VGM bursu için başvuru yapmak isteyenler ‘VGM burs başvuruları ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

VGM burs başvuruları ne zaman? VGM ortaöğrenim Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2022-2023

VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2022 – 2023 eğitim yılı burs/eğitim yardımı başvuru takvimimiz belli olmuştur. Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden duyurulacaktır" denildi.

VGM ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 7-20 Kasım 2022'de alınacak.

Yükseköğrenim bursu başvuruları 21-30 Kasım 2022 tarihlerinde alınacak. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenci burs başvuru tarihi de 21-30 Kasım olarak açıklandı.

VGM bursu ne kadar?

2022-2023 eğitim öğretim yılı burs miktarı henüz açıklanmadı. Geçen yıl ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak ödendi.