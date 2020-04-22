Veteriner hekimlerin milli dayanışması

Uşak’ta kamu ve özel sektörde çalışan veteriner hekimler ilk kez bir araya gelerek, hem korona virüsle hem de hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, gönüllü aşılama çalışması gerçekleştirdi. Aşılama sonunda elde edilen el emeği ücretleri ise ‘Milli Dayanışma’ kampanyasına bağışlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının aşılama faaliyetleri kapsamında, Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yürütülen aşılama çalışmasına bu defa ‘serbest veteriner hekimler’ de dahil oldu. Uşak’ta ilk kez yapıldığı belirtilen kamu ve özel iş birliği neticesinde, dayanışmaya ihtiyaç duyulduğu bu zamanlarda veteriner hekimler üzerilerine düşen görevi gönüllü olarak yaptı. Bu sayede bir araya gelen kamu ve özel sektörde çalışan veteriner hekimler, aşılama faaliyetlerini ortaklaşa yürüterek halk sağlığının ve hayvan sağlığının korunması açısından önemli bir görev üstlendi.

Gerekli tüm önlemlerin alınmasıyla yaklaşık 24 veteriner hekimin, kentteki tüm hayvanların aşılaması için gerekli çalışmayı yapacakları öğrenilirken aşılama sonunda elde edilecek el emeği ücretlerinin tamamının ise Milli Dayanışma kampanyasına bağışlanacağı belirtildi.

“Güç birleştirdik”

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bugünlerde sahada planladıkları çalışmanın faydasına değinen Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, “Bu planlama kapsamında da kamuda çalışan veteriner hekimlerimiz ile serbest veteriner hekimlerimiz birlikte hareket ediyor. Birlikte bir dayanışma içerisindeyiz. Buradan elde ettikleri el emeği ücretlerinin de gönüllülük esasıyla kendi talepleri doğrultusunda ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına bağışlamayı talep ettiler. Biz de veteriner hekim arkadaşlarımızı hem çalışma anlamında hem de kampanyaya güçlü bir destek verme anlamında birleştirdik. Biz bize yeteriz, birlikte kazanacağız” şeklinde konuştu.

Bir günlük aşılama sonucunda elde edilen gelirin yaklaşık 5 bin lira olduğunu bildiren Keleş, bundan sonraki süreçte de tüm gelirlerin kampanyaya bağışlanacağını kaydetti.

“Daha önce ortak çalışma yapılmadı”

Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Uşak Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cihat Ceylan, salgın hastalıklarla mücadele konusunda veteriner hekimler olarak ellerini taşın altına koymak istediklerini dile getirdi.

Ceylan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Biz özel sektörde çalışan serbest veteriner hekimler olarak salgın hastalıklarla mücadele konusunda il müdürlüğümüze yardımcı olabileceğimizi ilettik. Talebimiz olumlu karşılandığı için şu anda gönüllü veteriner hekim arkadaşlarla beraber sahaya indik ve aşılama çalışması yapıyoruz. Daha önce böyle bir ortaklaşa çalışma yürütebildiğimiz çok az sayıda oldu. Konu halk sağlığı olunca bizler beraber fayda sağlayabileceğimizi düşündük”

Ortaklaşa yürütülen çalışmadan memnun olduğunu dile getiren çiftçi Adem Altınay, bu çalışmanın hem halk sağlığının hem de hayvan sağlığının korunması açısından faydalı olduğunu ifade etti.