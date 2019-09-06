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Vestel’den akıllı teknoloji atılımı

Berlin’de düzenlenen IFA Fuarı’nda Akıllı Ev konsepti altında geliştirdikleri yenilikleri açıklayan Vestel, akıllı fırınlara entegre ettiği Innit uygulaması kullanıcıların mutfakta en büyük yardımcısı olacak

06 Eylül 2019 Cuma 12:18
Vestel’den akıllı teknoloji atılımı

İSTANBUL(AA) - Vestel, 29’uncu kez katıldığı IFA’da Akıllı Ev konseptinin yeni teknolojilerini tanıttı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel akıllı fırınlar Innit’in telefon uygulaması aracılığıyla sesle kontrol edilebilir hale geliyor. Sesli kontrolle etkinleştirilebilen Vestel akıllı fırın, kullanıcılara programlama yapmaya gerek olmadan kolay yemek pişirme imkanı sağlıyor. Tarif için ideal sıcaklığı, programı ve süreyi otomatik olarak ayarlayan Vestel akıllı fırınlar veganlar, gıda hassasiyeti ve alerjisi olanlar için dahi birçok tarif sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak, zaman kazanmalarını sağlayacak her türlü teknolojiyi ürünlerine entegre ettiklerini belirterek, "Geçen yıl yaptığımız Amazon iş birliği ve bu yıl Barselona’da duyurduğumuz Google iş birliği bu vizyon çerçevesinde yapılmış anlaşmalar. Akıllı Evler, Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti konsepti çatısı altında sunulan hizmetler Vestel’in adını sıkça duyduğunuz alanlar. Beyaz eşya ve TV üreticisi olmanın ötesine bir teknoloji şirketi olarak kullanıcılarımıza katma değerli hizmet sunmak için çalışıyoruz.

Akıllı Ev konseptimiz altında Innit’le yaptığımız iş birliği çerçevesinde, akıllı fırınlarımız sesle kontrol edilerek kullanıcıların istediği tüm ayarları yapıyor, beslenme şekline göre farklı yemek tariflerini kolayca önüne getiriyor. Bu anlayış ile gerçekleştirdiğimiz tüm iş birlikleri bize global bir marka olmanın önünü açıyor. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliklerine devam edeceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

Açıklamada Vestel'in yeni teknolojileri şu şekilde sıralandı:

-Kokuyu Hapseden Fırın AquaFilter

Tüketicilerin yemek yaparken en rahatsız olduğu konularından biri de evin yemek kokmasıdır. Bu iç görüden yola çıkarak geliştirilen Aquafilter teknolojisine sahip Vestel ankastre fırınlar koku giderici karbon ve su filtresi ile pişen yemeklerin kokusunu hapsediyor. Bu özellik sayesinde balık gibi yoğun koku veren yiyecekler evde gönül rahatlığıyla pişirilebiliyor.

-Alkali Su Pınarı

Son yıllarda bireylerin sağlıklı yaşam eğilimleri doğrultusunda geliştirilen ve buzdolabına entegre edilen alkali su pınarı sayesinde suyun PH değeri yükseltilerek kullanıcı isteğine bağlı farklı yoğunluklarda bazik su elde edilebilir. Hidrojen zengini alkali suyun, kalp hastalıklarına, sindirim problemlerine, Alzheimer, obezite, astım gibi önemli hastalıkların önlemesinde ve tedavisinde faydası bulunuyor.360 derece dönebilen buzdolabı rafı “Turning Shelf”
Vestel’in kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için buzdolaplarına eklediği 360 derece dönebilen raflar sayesinde hem arkadaki ürüne ulaşmak hem de raflardan maksimum yararlanmak mümkün.

-Kurutma makinelerinde koku kapsülleri

Vestel çamaşır kurutma çözümlerinde yeni bir adım attı. Vestel kurutma makinelerine koku kapsülü bölmesi entegre edildi. Pearl (inci) kokusu teknolojisi, kullanıcılara favori kokusunu sunarak, taze, yumuşak ve uzun süre mis kokulu giysiler sunar.

-Cromo OLED TV

Dünya çapında prestijli tasarım ödülleri kazanmış Vestel’in yeni Cromo OLED TV’leri, bütüncül tasarımı sayesinde TV ve standını tek bir ünitede bir araya getiriyor. Bu yenilikçi yaklaşımla Vestel Cromo OLED TV, kullanıcılar için sadece elektronik bir eşya değil, aynı zamanda modern, minimal ve şık bir mobilya.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:18
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