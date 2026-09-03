Siyonist kana doymadı: İşimiz henüz bitmedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile çatışmaların sona ermediğini belirterek yeni saldırıların başlayabileceği mesajını verdi. Netanyahu, İsrail’in İran yönetimini devirmek amacıyla çalıştığını öne sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran ile savaşın henüz tamamlanmadığını söyleyen Netanyahu, bölgedeki çatışmaların yeniden alevlenebileceğine işaret etti.
İsrail merkezli i24 televizyon kanalına konuşan Netanyahu, “İran ile işimiz henüz bitmedi” ifadesini kullandı.
İRAN YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI
İran yönetiminin yaşanan çatışmaların ardından zayıfladığını savunan Netanyahu, Tahran’daki yönetimin düşeceğini ileri sürdü.
İsrail Başbakanı, ülkesinin İran politikasının yalnızca askerî hedeflerle sınırlı olmadığını ortaya koyan açıklamasında, doğrudan rejim değişikliğini işaret etti.
“BÜTÜN SİSTEMLERİMİZ ÇALIŞIYOR”
Netanyahu, “Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz İran’da rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor” sözleriyle İsrail’in İran yönetimini hedef alan faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
Netanyahu’nun açıklamaları, İran ile İsrail arasında yeni bir çatışma döneminin başlayabileceği yönündeki endişeleri artırdı.
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