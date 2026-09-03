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Dünya Belçika’da İsrailli silah şirketine ateşli eylem! Bina kullanılamaz hale geldi
Dünya

Belçika’da İsrailli silah şirketine ateşli eylem! Bina kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Belçika’da İsrailli silah şirketine ateşli eylem! Bina kullanılamaz hale geldi

Belçika’nın Liege kentinde İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (IAI) bağlı BATS şirketinin binası kundaklandı. Eylemi üstlenen anonim grup, BATS’ın İsrailli silah üreticisi IAI ile bağlantısına dikkat çekti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binada büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Belçika’nın Liege kentinde İsrail merkezli savunma sanayii şirketi IAI ile bağlantılı BATS şirketinin binası ateşe verildi.

Fransızca yayın yapan Belçika kamu televizyonu RTBF'nin aktardığına göre, Liege merkezli BATS şirketinin binasında kundaklama gerçekleştirildi.

İSRAİLLİ ŞİRKETİN BİNASINI ATEŞE VERDİLER

Eylemi anonim bir grup üstlendi. Grup, hedef olarak BATS'ın seçilmesinin gerekçesi olarak şirketin İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) ile bağlantısını gösterdi.

Eylemciler, İsrail'in silah üretimine tepki gösterirken BATS'ın İsrailli savunma sanayii şirketiyle olan ilişkisine dikkat çekti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde yangının binada ağır hasara neden olduğu ve yapının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

BELÇİKA SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken de kundaklamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Francken, saldırıyı gerçekleştiren kişileri “aşırılık yanlısı” olarak nitelendirdi.

Olayın ardından kundaklamayı gerçekleştiren kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HEDEFTE IAI BAĞLANTISI VARDI

Eylemi üstlenen grubun açıklamasında özellikle BATS'ın IAI bünyesindeki konumunun öne çıkarılması dikkat çekti.

IAI, İsrail'in önde gelen havacılık ve savunma sanayii şirketleri arasında bulunuyor. Şirket askerî hava araçlarından füze ve hava savunma sistemlerine kadar farklı alanlarda üretim gerçekleştiriyor.

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