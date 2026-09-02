FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...

TRT Haber spikeri Oya Eren, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında sunduğu anlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yayın esnasında kullandığı ifadelerle gündem olan Eren, o anların tamamen spontane geliştiğini vurguladı.

Canlı yayın anına ait görüntüleri alıntılayan Oya Eren, yaptığı paylaşımda ifadelerinin planlı olmadığını belirterek şu sözleri kaydetti: "Az bile söyledim soysuz, kansız, vatansız teröriste... O an tamamen doğaçlama, içimden dökülenler çıktı ağzımdan... 'İyi bilmezdik. Hakkımız haram olsun.'"

EREN NE DEMİŞTİ?

TRT Haber ekranlarında son dakika gelişmesi olarak verilen yayında Oya Eren, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberini duyururken, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü" ifadelerini kullanmıştı. O anlar FETÖ’cüler arasında da sosyal medyada da gündem olmuştu.