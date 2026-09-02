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Gündem FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...
Gündem

FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...

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FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...

TRT Haber spikeri Oya Eren, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında sunduğu anlarda kullandığı "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü" ifadelerini kullanmış, o anlar sosyal medyada da gündem olmuştu. Eren o ifadelerle ilgili yıllar sonra yeniden açıklama yaparak “Az bile söyledim soysuz, kansız, vatansız teröriste... İyi bilmezdik. Hakkımız haram olsun" dedi.

TRT Haber spikeri Oya Eren, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında sunduğu anlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yayın esnasında kullandığı ifadelerle gündem olan Eren, o anların tamamen spontane geliştiğini vurguladı.

Canlı yayın anına ait görüntüleri alıntılayan Oya Eren, yaptığı paylaşımda ifadelerinin planlı olmadığını belirterek şu sözleri kaydetti: "Az bile söyledim soysuz, kansız, vatansız teröriste... O an tamamen doğaçlama, içimden dökülenler çıktı ağzımdan... 'İyi bilmezdik. Hakkımız haram olsun.'"

EREN NE DEMİŞTİ?

TRT Haber ekranlarında son dakika gelişmesi olarak verilen yayında Oya Eren, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberini duyururken, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü" ifadelerini kullanmıştı. O anlar FETÖ’cüler arasında da sosyal medyada da gündem olmuştu.

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Yorumlar

Ali

Çok doğru söylemiş kızımız hata ki çok az bile demiş köpek soyu fetoya. Allah cc Cehennem en ağır şiddetli azabı onun olsun. Her Kim insanlığa müslümana vatanına kumpas kurursa ölüm ile ceza almalı. Demokratik dünyada bu böyle Amerika İsrail Avrupa genelinde içeride Ilaç ile işini bitir. Bizde içerde milletin vergileri ile bakar. Bu hırsızlık rüşvet dolandıcılık belediye başkanları için de geçerli olmalı.

Hakk

Terörist başı bebek katili Apo pi.ne de aynısı söyleme dileklerimiz ile
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