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Spor
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Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız...

Galatasaray'da çıkan isyan şimdilik bastırıldı...

#1
Foto - Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız...

Galatasaray'da Leroy Sane'nin moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Alman yıldızın az süre almasına sinirlendiği ve bunu yöneticilere bildirdiği aktarıldı.

#2
Foto - Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız...

Leroy Sane, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın ilk hafta oynadığı Çorum FK maçının ilk 11'inde yer almıştı. Alman futbolcunun performansı eleştirilirken sonraki iki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış, 66 ve 74. dakikalarda oyuna alınmıştı.

#3
Foto - Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız...

Sabah'ta yer alan habere göre Sane'nin sonradan oyuna alınmasına tepki gösterdiği ve "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim." şeklinde düşündüğü iddia edildi.

#4
Foto - Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız...

Bu durumu bazı yöneticilerle de paylaşan Sane'nin daha sonra yapılan görüşmelerin ardından sakinleştirildiği aktarıldı.

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