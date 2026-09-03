Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız...
Galatasaray'da çıkan isyan şimdilik bastırıldı...
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Galatasaray'da çıkan isyan şimdilik bastırıldı...
Galatasaray'da Leroy Sane'nin moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Alman yıldızın az süre almasına sinirlendiği ve bunu yöneticilere bildirdiği aktarıldı.
Leroy Sane, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın ilk hafta oynadığı Çorum FK maçının ilk 11'inde yer almıştı. Alman futbolcunun performansı eleştirilirken sonraki iki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış, 66 ve 74. dakikalarda oyuna alınmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Sane'nin sonradan oyuna alınmasına tepki gösterdiği ve "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim." şeklinde düşündüğü iddia edildi.
Bu durumu bazı yöneticilerle de paylaşan Sane'nin daha sonra yapılan görüşmelerin ardından sakinleştirildiği aktarıldı.
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