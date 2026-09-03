Xiaomi’den Türkiye’de yeni giyilebilir teknoloji atağı

Trendyol, Hepsiburada ve Xiaomi Türkiye resmi online mağazası üzerinden satışa sunulan cihaz, 1,85 inç AMOLED ekranı ve "Always-on Display" özelliğiyle günlük kullanımda canlı ve kolay okunabilir bir görüntü veriyor. Kalınlığı 9,9 milimetre olan ince tasarımı ve hızlı çıkarılabilen kayışları sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan akıllı saat, Bluetooth üzerinden doğrudan bilekten arama yapabilme özelliğini de barındırıyor. Gün boyunca kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres takibi gerçekleştiren Redmi Watch 6 Active, 18 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Redmi Watch 6 Lite, 26 Eylül'e kadar geçerli 400 liralık indirim fırsatıyla 4 bin 399 lira yerine 3 bin 999 liraya satılıyor. Ürün, Trendyol, Hepsiburada, Xiaomi Türkiye resmi online mağazası, Vatan, Teknosa, MediaMarkt ve Vodafone kanallarından alınabiliyor.