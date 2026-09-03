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Xiaomi’den Türkiye’de yeni giyilebilir teknoloji atağı

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Xiaomi’den Türkiye’de yeni giyilebilir teknoloji atağı

Xiaomi, sağlık ve spor takibinden iletişim özelliklerine ve uzun pil ömrüne kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden Redmi Watch 6 Active, Redmi Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11 Active modellerini Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sundu.

#1
Foto - Xiaomi’den Türkiye’de yeni giyilebilir teknoloji atağı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden ürünler, belirli dönemlerde geçerli indirim fırsatlarıyla satışa sunuluyor. Redmi Watch 6 Active, 5 Eylül'e kadar geçerli 200 liralık indirim kuponuyla avantajlı bir fiyata satın alınabiliyor. Normal satış fiyatı 2 bin 199 lira olan ürün, kuponla 1999 lira fiyattan kullanıcılarla buluşuyor.

#2
Foto - Xiaomi’den Türkiye’de yeni giyilebilir teknoloji atağı

Trendyol, Hepsiburada ve Xiaomi Türkiye resmi online mağazası üzerinden satışa sunulan cihaz, 1,85 inç AMOLED ekranı ve "Always-on Display" özelliğiyle günlük kullanımda canlı ve kolay okunabilir bir görüntü veriyor. Kalınlığı 9,9 milimetre olan ince tasarımı ve hızlı çıkarılabilen kayışları sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan akıllı saat, Bluetooth üzerinden doğrudan bilekten arama yapabilme özelliğini de barındırıyor. Gün boyunca kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres takibi gerçekleştiren Redmi Watch 6 Active, 18 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Redmi Watch 6 Lite, 26 Eylül'e kadar geçerli 400 liralık indirim fırsatıyla 4 bin 399 lira yerine 3 bin 999 liraya satılıyor. Ürün, Trendyol, Hepsiburada, Xiaomi Türkiye resmi online mağazası, Vatan, Teknosa, MediaMarkt ve Vodafone kanallarından alınabiliyor.

#3
Foto - Xiaomi’den Türkiye’de yeni giyilebilir teknoloji atağı

Ekran boyutu 1,96 inç olan AMOLED ekran ve Always-on Display sunan Redmi Watch 6 Lite, 9,9 milimetrelik ince tasarımıyla öne çıkıyor. Akıllı saat, 150'den fazla spor modu ve konum takibi için 5 sistemli dahili Küresel Uydu Navigasyon Sistemi (GNSS) desteğiyle açık hava aktivitelerinde kullanıcılara yardımcı oluyor. Cihazda yer alan 9 eksenli sensörle desteklenen gelişmiş yüzme takibi, farklı spor aktivitelerinin detaylı şekilde izlenmesine olanak tanıyor. Bluetooth üzerinden bilekten arama yapabilen ürün, sağlık takibi kapsamında günlük kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres verilerini takip edebiliyor. Redmi Watch 6 Lite ayrıca 18 güne kadar pil ömrü sunuyor. Xiaomi Smart Band 11 Active modeli ise günlük aktivite ve sağlık takibini kompakt bir formda gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor. Satış fiyatı 1499 lira olan cihaz, Trendyol, Hepsiburada ve Xiaomi Türkiye resmi online mağazasından temin edilebiliyor.

#4
Foto - Xiaomi’den Türkiye’de yeni giyilebilir teknoloji atağı

Metal görünümlü tasarımıyla günlük kullanıma uygun bir görünüm sunan bileklik, gün boyunca stres, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi özelliklerini bir arada bulunduruyor. Cihaz, 50 farklı egzersiz modu ve 5 ATM suya dayanıklılık özelliğiyle farklı aktivitelerde kullanılabilirken, 21 güne kadar pil ömrüyle şarj ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Farklı ekran boyutları, spor özellikleri ve kullanım ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunan Redmi Watch 6 Active, Redmi Watch 6 Lite ve Xiaomi Smart Band 11 Active, Xiaomi'nin günlük yaşamı akıllı ve bağlantılı hale getirme yaklaşımını giyilebilir teknoloji ürünlerine taşıyor.

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