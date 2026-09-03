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Dünya Trump’tan İran saldırılarına kılıf! Amacını açıkladı
Dünya

Trump’tan İran saldırılarına kılıf! Amacını açıkladı

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Trump’tan İran saldırılarına kılıf! Amacını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a düzenlenen saldırılar ile uygulanan ekonomik yaptırımların İsrail’i ve Orta Doğu’yu korumayı amaçladığını savundu. Trump, Hürmüz Boğazı’nın da ABD’nin kontrolünde olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen akşam yemeğinde İran’a yönelik askerî operasyonlar ve ekonomik yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Uygulanan politikalar sonucunda İran ekonomisinin “tamamen çöktüğünü” iddia eden Trump, Washington’ın eylemlerini ağırlıklı olarak Orta Doğu’ya yardım etmek amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

“İSRAİL’E YARDIM ETMEK İÇİN YAPIYORUZ”

Trump, “Bütün bunları yüzde 99 oranında Orta Doğu’ya yardım etmek için yapıyoruz. İsrail’e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’ın İsrail’i hedef aldığını savunan ABD Başkanı, olası saldırıların daha sonra Orta Doğu’ya, Avrupa’ya ve bazı ABD şehirlerine yönelebileceğini öne sürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI İDDİASINI YİNELEDİ

Trump, küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nın ABD tarafından kontrol edildiğini iddia etti. Petrol taşıyan gemilerin boğazdan geçiş yaptığını belirten Trump, bu iddiasına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

“YENİDEN SALDIRMAYA HAZIRIZ” MESAJI

ABD Başkanı, daha önce yaptığı açıklamada da İran’a “istedikleri zaman” yeni saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını söylemişti.

Trump, aynı açıklamasında Hürmüz Boğazı’nın tamamen ABD kontrolünde olduğunu ileri sürmüştü.

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