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Gündem Körfez’de gece yarısı savaş alarmı! Kuveyt’e yeni füze ve İHA saldırısı
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Körfez’de gece yarısı savaş alarmı! Kuveyt’e yeni füze ve İHA saldırısı

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Körfez’de gece yarısı savaş alarmı! Kuveyt’e yeni füze ve İHA saldırısı

ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının ardından Körfez’de tansiyon yeniden yükseldi. Kuveyt ordusu, İran’dan gelen füze ve insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Ülkede duyulan şiddetli patlama seslerinin saldırı unsurlarının havada önlenmesinden kaynaklandığı bildirildi.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar Körfez ülkelerine de sıçramaya devam ediyor.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 3 Eylül Perşembe günü erken saatlerde ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan gelen füze ve İHA’lara karşı ülkenin hava savunma sistemlerinin harekete geçtiği belirtildi.

Başkent ve çevresinde duyulan patlama seslerine ilişkin de açıklama yapan ordu, söz konusu seslerin hava savunma sistemlerinin saldırı unsurlarını önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirdi.

Kuveyt ordusu vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını ve yetkili makamların yayımladığı güvenlik talimatlarına eksiksiz şekilde uymalarını istedi.

ABD SALDIRILARININ ARDINDAN YENİ MİSİLLEME

Bölgedeki son saldırı dalgası, ABD’nin İran’daki askeri hedeflere yönelik yeni bombardımanlarının ardından geldi.

İran, ABD saldırılarına karşılık olarak bölgede Amerikan askeri varlığının bulunduğu noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Kuveyt de Amerikan askeri unsurlarının konuşlandığı Körfez ülkeleri arasında bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları bir gün önce Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini açıklamış, saldırıda ABD güçlerinin kullandığı noktaların hedef alındığını bildirmişti.

KUVEYT SEMALARINDA PATLAMA SESLERİ

Yeni saldırı dalgasıyla birlikte Kuveyt hava savunması bir kez daha alarma geçti. Ordunun açıklamasına göre ülkede duyulan patlamalar, gelen füze ve İHA'lara yönelik önleme operasyonlarından kaynaklandı.

Kuveyt makamları son saldırıların yol açtığı muhtemel can kaybı veya maddi hasara ilişkin ilk açıklamada ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Böylece ABD ile İran arasında yeniden şiddetlenen çatışmaların Körfez'e yayılma riski bir kez daha ortaya çıktı.

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