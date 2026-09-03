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Gündem Erhan Çelik otopsi raporu sonrası konuştu! Ağır suçlamalarda bulundu
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Erhan Çelik otopsi raporu sonrası konuştu! Ağır suçlamalarda bulundu

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Erhan Çelik otopsi raporu sonrası konuştu! Ağır suçlamalarda bulundu

İzmir’de kliniğinde ölü bulunan Op. Dr. Özlem Gültekin’in propofol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlenmesinin ardından sunucu Erhan Çelik açıklama yaptı. Çelik, kendisini hedef aldığını söylediği eski bir videonun yeniden yayıldığını belirterek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

İzmir’de 14 Ağustos sabahı kliniğinde ölü bulunan 48 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin’in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıktı.

Raporda, Gültekin’in anestezide kullanılan propofolün yol açtığı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

VİDEONUN YENİDEN YAYILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Gültekin’in boşanma aşamasında olduğu eşi Erhan Çelik, raporun açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Çelik, kamuoyunun dikkatini otopsi sonucundan uzaklaştırmak amacıyla kendisini hedef alan eski bir videonun yeniden dolaşıma sokulduğunu ileri sürdü.

Söz konusu videonun Gültekin’in daha sonra pişmanlık duyduğu bir döneme ait olduğunu savunan Çelik, eşinin kendisinden özür dilediğini ve yeniden bir araya gelmek istediğini gösteren mesajların telefonunda kayıtlı olduğunu belirtti.

“TEDAVİSİ İÇİN ÇABA HARCADIM”

Gültekin’in ilaç bağımlılığı yaşadığını daha önce de dile getiren Çelik, bu durumu 2023 yılında öğrendiğini söyledi. Yurt içinde ve dışında tedavi imkânı bulabilmek için 2025’te boşanma davası açıncaya kadar mücadele ettiğini anlatan Çelik, bu süreçte yalnız bırakıldığını iddia etti.

Çelik, rahatsızlığın evliliklerinden önce başladığını ve Gültekin’in ailesinin kendisini bu konuda bilgilendirmediğini öne sürdü. Tedavi sürecinde kendisine yalnızca annesinin destek verdiğini ifade etti.

AİLEYE YÖNELİK AĞIR SUÇLAMALAR

Erhan Çelik, Gültekin’in ölümünün ardından ailesinin ortak açıklama yapılmasını ve ölüm nedeninin kalp krizi olarak duyurulmasını istediğini iddia etti. Acılarını artırmamak amacıyla bu talebi kabul ettiğini belirten Çelik, daha sonra kendisine yönelik bir “algı operasyonu” başlatıldığını savundu.

Gültekin’in ailesinin eski videoyu yeniden dolaşıma soktuğunu ileri süren Çelik, aile üyelerinin propofolün kimler tarafından temin edildiğinin araştırılması için adli makamlara başvurmadığını öne sürdü.

Çelik’in aileye ve üçüncü kişilere yönelik iddialarıyla ilgili karşı taraftan henüz bir açıklama yapılmadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Çelik, Gültekin’e söz konusu ilacı teşvik, temin veya zerk ettiği iddia edilen kişilerin belirlenmesi amacıyla kendisi ve oğlu adına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Altı yaşındaki oğlunun yaşanan süreçten zarar gördüğünü vurgulayan Çelik, eski görüntüleri yeniden yayımlayan kişiler hakkında da hukuki yollara başvuracağını bildirdi.

“BEKLEYİN VE GÖRÜN”

Açıklamasının sonunda sert ifadeler kullanan Erhan Çelik, “Bu algı operasyonunun tüm sorumluları, tıpkı Özlem’e o uyuşturucuları bulan, zerk eden ve satanlardan farksız olarak yargı önünde hesap verecekler. Bekleyin ve görün” dedi.

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