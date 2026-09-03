Melih Gökçek harekete geçti! İddialar hakkında konuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel’in kendisine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, adına kayıtlı 23 taşınmaz bulunduğu yönündeki beyanların herhangi bir tapu kaydına dayanmadığını öne sürdü. İddiaların kendisini ve ailesini hedef aldığını belirten Gökçek, Ağırel hakkında resmî suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

Gökçek, mal varlığı ve taşınmaz bilgilerinin e-Devlet kayıtlarında yer aldığını belirterek, “Adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz olduğuna dair dile getirilen beyanlar tapu kaydına dayanmamaktadır. Bu tür iddialar, şahsımı ve ailemi hedef alarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma çabası taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında hukuk ve adalete olan inancının tam olduğunu vurgulayan Gökçek, Ağırel’in Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılması talebiyle başvuru yapıldığını bildirdi.

SORUŞTURMA RESEN BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ağustos’ta bazı basın ve yayın organlarında yer alan “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiaları üzerine Gökçek hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın, Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Almanya ve Lüksemburg’daki şirketler, gayrimenkul yatırımları ve para transferleriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddialarının ardından açıldığı belirtilmişti.

Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’nın Velbert kentindeki 8,5 milyon avro değerindeki bir alışveriş merkeziyle bağlantılı olduğunu ve Lüksemburg’da 180 milyon avroluk başka bir alışveriş merkezi için görüşmeler yürütüldüğünü ileri sürmüştü.

Gökçek ise soruşturmanın başlamasının ardından gerekli bilgileri savcılığa sunacağını belirterek, “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur” açıklamasını yapmıştı.

ABB DE BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 7 Ağustos’ta Melih Gökçek, aile üyeleri, Beyaz TV, Osmanlıspor yöneticileri ve bazı kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla savcılığa başvurmuştu.

ABB avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve yakınlarının “sebepsiz mal edindiği” iddiasıyla mal varlıklarının araştırılmasının daha önce de talep edildiğini söylemişti. Türkaslan, belediyenin başvuruları ile Ağırel’in açıklamalarının ardından resen açılan soruşturmanın birlikte yürütülmesini beklediklerini ifade etmişti.

4 EYLÜL’DE İFADE VERECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçek’in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bildirildi.